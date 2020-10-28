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  4. Manş Denizi’nde göçmen teknesi battı: 4 ölü

Manş Denizi’nde göçmen teknesi battı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 12:46 | Son Güncelleme

Fransa’nın kuzeyinden İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkan göçmenleri taşıyan bir botun Manş Denizi’nde batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.Fransa’dan yola çıkan göçmenleri taşıyan bot Manş Denizi’nde battı.

Fransa’nın kuzeyinden İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkan göçmenleri taşıyan bir botun Manş Denizi’nde batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Fransa’dan yola çıkan göçmenleri taşıyan bot Manş Denizi’nde battı. Olayda 2’si çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Fransız Denizcilik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, botun batmasının ardından arama kurtarma çalışmaları başladı. 5 gemi ve bir helikopter ile yürütülen kurtarma çalışmalarında 18 göçmen kurtarıldı. Göçmenler çevre kentlerde bulunan hastanelere tedavi altına alındı. Teknede 20’da fazla göçmenin bulunduğunu ve göçmelerin çoğunluğunu İranlıların oluşturduğu ifade ediliyor.

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