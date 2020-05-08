Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP sıralarına böyle sitem etti!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapıldı. Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, AK Parti ve MHP grubu olarak 15 Nisan'da yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili ek tedbirleri görüşmek üzere olağanüstü toplantı davetinde bulunduklarını, bugün salgın sürecinde esnaf ve vatandaşlara nasıl destek olunacağını konuşmak için geldiklerini ifade etti. Salgının sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla toplandıklarını vurgulayan Köse, "Bugünlerde hepimizin insanların sağlığını korumak için tedbirler almamız ve aynı zamanda süreçten etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olmak için çaba göstermemiz gerektiğine inanıyorum." diye konuştu. "Dünyayı bu kadar ciddi olarak sarsan, insanların ölümle karşı karşıya olduğu bir salgın varken, güncel ve genel konularda farklı görüşlerin ön plana çıkarılması ve bunların konuşulmasının doğru olmadığı düşünüyorum." diyen Köse, "Salgınla mücadele edilirken olur olmaz konuları öne çıkartmak, buradan kör bir siyaset üretmeye çalışmak ve olumsuz duygularla insanların maddi manevi sıkıntılarını istismar etmek halkımızın derin hafızasında yeni bir yara oluşturmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Borçlanma konusuna da değinen Köse, devletin verdiği bir bütçe olduğunu, bu bütçeyi kendi yetenekleriyle, becerisiyle, birikimiyle, seçimden önceki bütün vaatleriyle yapmanın, Mansur Yavaş'ın yetkisinde bulunduğunu kaydetti. Buna rağmen salgın sürecinin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla bir teklif sunduklarını anlatan Köse, "100 milyon liralık bir teklif sunuyoruz. Bu, bir ilçe bütçesi kadar büyük bir paradır." dedi. MANSUR YAVAŞ: BUNUN BİR SORUMLULUĞU OLACAK ELBETTE Belediyenin daha fazla sosyal yardım yapabilmesi için bütçenin yüzde 10'u oranında borçlanması teklifinin AK Parti ve MHP Grubu'nun önergesiyle 100 milyon TL ile sınırlandırılması Başkan Mansur Yavaş'ı öfkelendirdi. Kararla ilgili yasal haklarını kullanacaklarını ifade eden Yavaş, AK Parti ve MHP sıralarına seslenerek; "Bunun bir sorumluluğu olacak elbette. Ankara halkı bizi yetkilendirmiş, bize Ankara'yı emanet etmiş, en iyi şekilde yönetmemizi istiyor. Buna engel olmaya, çomak sokmaya çalışan herkese de mutlaka gereken cevabı verecektir" dedi. CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise zor günlerden geçtiklerini, bu dönemde birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini ifade etti.