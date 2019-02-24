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Mansur Yavaş: Ankaralılar bize hizmet etme yetkisi verecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

MİLLET İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Adayı Mansur Yavaş, "Her gittiğimiz yerde, anketlerde vatandaşın ilgisinden de anlaşılıyor ki; Ankaralı hemşehrilerimiz bize bir 5 yıl hizmet etme yetkisi verecek" dedi.

Mansur Yavaş: Ankaralılar bize hizmet etme yetkisi verecek

Haluk KARAASLAN/ANKARA (DHA)- MİLLET İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Adayı Mansur Yavaş, "Her gittiğimiz yerde, anketlerde vatandaşın ilgisinden de anlaşılıyor ki; Ankaralı hemşehrilerimiz bize bir 5 yıl hizmet etme yetkisi verecek" dedi.
Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Adayı Mansur Yavaş, Çankaya Yakupabdal Mahallesi'nde, seçim iletişim merkezinin açılışına katıldı. Mansur Yavaş'a, Çankaya Belediye Başkanı ve CHP adayı Alper Taşdelen ile CHP Mamak Belediye Başkan adayı Adnan Demirci eşlik etti. Açılış öncesi konuşan Alper Taşdelen, Melih Gökçek döneminde en çok Çankaya'nın mağdur edildiğini söyleyerek, "İnşallah Mansur Yavaş'la bu hizmet noktasındaki alacağımızı tahsil edeceğiz. Çankaya çok daha ileri gidecek" dedi.
'İMAR SORUNUNU BİZ ÇÖZECEĞİZ'
Mansur Yavaş, 2014 yerel seçiminde mahallenin imar sorunundan bahsettiğini belirterek, "Biz de hemşehriniz olarak bunu yapacağımızı söylemiştik. Bazı aksilikler nedeniyle 5 yıl geciktik. Allah buranın imar sorununu çözmeyi bize nasip edecek. Biz hemşehrilerimizin kolay ulaşabileceği bir belediye olmak istiyoruz. Sizlerin mallarınızı, gayrimenkullerinizi başkaları elinizden almadan imarı bir an önce tamamen bitireceğiz" diye konuştu.
'DERDİMİZ HAYIR DUASI ALMAK'
Ankaralıların kendisine 5 yıl hizmet etme yetkisi vereceğini söyleyen Yavaş, şöyle konuştu:
"Her gittiğimiz yerde, anketlerde vatandaşın ilgisinden de anlaşılıyor ki; Ankaralı hemşehrilerimiz bize bir 5 yıl hizmet etme yetkisi verecek. Bende diyorum ki; öyle bir hizmet edelim ki, 'daha önce neden vermedik' dedirtelim. Biz görevimizi teslim ederken de, 'iyi ki bu hemşehrimizi seçmişiz iyi ki destek olmuşuz' dedirtip, bir hayır duası almaktan başka dileğimiz yoktur." Daha sonra seçim iletişim merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

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Mansur Yavaş: Ankaralılar bize hizmet etme yetkisi verecekMansur Yavaş: Ankaralılar bize hizmet etme yetkisi verecekMansur Yavaş: Ankaralılar bize hizmet etme yetkisi verecek

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