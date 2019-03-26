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  Mansur Yavaş: Anketleri görünce kirli siyaset Ankara'ya girdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 17:18 | Son Güncelleme

'MİLLET ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, an az yüzde 10 farkla seçimi kazanacaklarını, anketlerin bunu işaret ettiğini savunarak, "Bunu görünce elbette Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan kirli siyaset Ankara'ya girdi.

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) - 'MİLLET ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, an az yüzde 10 farkla seçimi kazanacaklarını, anketlerin bunu işaret ettiğini savunarak, "Bunu görünce elbette Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan kirli siyaset Ankara'ya girdi. Bir Müslüman'ın bir Müslüman'a yapmayacağı hakaretler, iftiralar atılmaya başlandı" dedi.

Mansur Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Evren ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş'a; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de eşlik etti. Otobüs üzerinden, kalabalığa hitap eden Yavaş, seçimde destek beklediğini söyledi. En az yüzde 10 farkla seçimi kazanacaklarını, anketlerin bunu işaret ettiğini savunan Yavaş, "Bunu görünce elbette Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan kirli siyaset Ankara'ya girdi. Bir Müslüman'ın bir Müslüman'a yapmayacağı hakaretler, iftiralar atılmaya başlandı. Benimle ilgili vergi dairesinden gelmiş bir tane tebligat yoktur. Bir tek açıklama, belge istenmemişken televizyonlara bakıyoruz 'vergi kaçakçısı' ilan ediliyoruz. Siz biliyorsunuz, o yandaş ihale alanların birçoğunun 300 milyon, 500 milyon gibi vergi borçları silindi. Önce bir onlara bakın. Bir koltuk değişmesin, diye bir dindaş, bir Müslüman'a nasıl bu iftiraları atar?" diye konuştu.

KORAY AYDIN: ÖZÜR DİLEMEZSEN ÜLKÜCÜLERDEN OY ALAMAYACAKSIN

İYİ Parti'li Koray Aydın ise konuşmasında, mitinge katılanlara teşekkür etti. AK Parti'li Mehmet Özhaseki'yi yakından tanıdıklarını kaydeden Aydın, Özhaseki'nin kendilerine yönelik eleştirilerine tepki göstererek, "Bu ağır hakaret karşısında çıkıp, özür dilemezsen bir tane bile ülkücüden oy alamayacaksın" dedi.

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