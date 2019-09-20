HABER

Mansur Yavaş hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı taleplerine ret!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, avukatlık yaptığı dönemde bir senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanmak", senedi veren kişiye ise çok sayıda mesaj göndererek, "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarından yargılanmasına başlandı. Mahkeme, Yavaş hakkında yakalama kararı çıkartılması ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi taleplerini reddetti.

Mansur Yavaş hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı taleplerine ret!

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Yavaş ile şikayetçi Necmettin Kesgin'in avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, Yavaş'ın avukatlarının, müvekkillerinin bugün yurt dışında olacağını belirterek, duruşmaya katılamayacağına ilişkin dilekçe verdiklerini tutanağa yazdırdı.

Şatır, şikayetçi avukatının ise dilekçeyle davaya müdahillik ve kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinde bulunduğunu bildirdi.

Beyanı sorulan şikayetçi avukatı Özgür Ilgaz, dilekçelerini tekrarladıklarını belirtti.

Müvekkilinin sabah saatlerinde adliyeye geldiğini, ancak sözlü tacize uğradığını anlatan Ilgaz, bunun üzerine müvekkilinin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle duruşmaya katılmadığını ifade etti.

YAKALAMA VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI TALEBİ

Duruşma gününün yaklaşık 3 buçuk ay önceden belli olmasına rağmen Yavaş'ın duruşmaya katılmadığını söyleyen Ilgaz, Yavaş hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı kararları çıkartılmasını istedi.

Yavaş'ın avukatlarından Mustafa Ekinci ise "Adliyede bir kişinin can güvenliğinin olmaması mümkün değil. Adliye polisine gider, güvenliği sağlanır." dedi.

Şikayetçinin bugün verdiği dilekçeyi inceleyip beyanda bulunacaklarını kaydeden Ekinci, "Müvekkile verilen ilk senet sahte çıkınca ikinci senedi tahsile koyuyor. Takip talebine 'Tahsilde mükerrer olmamak kaydıyla' diye yazılıyor." diye konuştu.

Ekinci, bu gerekçeyle "güveni kötüye kullanmak" suçundan müvekkili hakkında derhal beraat kararı verilmesini istedi.

"Kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçu için 6 ay içinde şikayette bulunulması gerektiğini anlatan Ekinci, yasal süre içinde şikayette bulunulmadığından bu suçtan da düşme kararı verilmesini talep etti.

Yavaş'ın avukatlarından Hıfzı Çubuklu da aynı şekilde derhal beraat ve düşme kararı verilmesini istedi ve "Kamuoyunda siyasi polemiklere yer verilmemeli." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Fevzi Çakıcı, şikayetçinin davaya müdahillik talebinin, Yavaş'ın ise mazeretinin kabulünü istedi. Yavaş'ın savunmasının alınması için gelecek celse hazır edilmesini talep eden savcı, diğer konuları mahkemenin takdirine bıraktı.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, müzakere sonrasında Kesgin'in davaya müdahillik talebini ve Yavaş'ın mazeretini kabul etti. Yavaş için duruşma gününü bildirir çağrı kağıdı çıkartılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, Yavaş hakkında yakalama kararı çıkartılması ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi taleplerini reddetti.

Ankara Barosu'ndan, Yavaş hakkında idari soruşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasını, yapıldıysa buna ilişkin belgelerin istenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, bazı savcılık ve mahkeme dosyalarının incelenmek üzere ilgili mercilerden talep edilmesine karar vererek, davayı erteledi.

Dava kapsamında, Yavaş'ın dava ve hukuki danışmanlık hizmetine istinaden aldığı 29 Mart 2011 tarihli 600 bin ABD doları bedelli senet için Ankara 29. İcra Müdürlüğünde, alacağa istinaden teminat olarak verilen, bedelsiz kaldığını bildiği 5 Kasım 2009 tarihli aynı bedelli senedin tahsili için de Ankara 8. İcra Müdürlüğünde takip başlattığı, bu suretle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı savunuluyor.

Yavaş'ın böylece "görevi kötüye kullanmak", müştekinin telefonuna çok sayıda mesaj göndererek de "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarını işlediği ileri sürülüyor.

Kaynak: AA

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
İşten atılan işçilerin İBB önündeki nöbeti yağmura rağmen devam etti İşten atılan işçilerin İBB önündeki nöbeti yağmura rağmen devam etti 
’Ruhun Yelkenleri’ projesi ekibi Mersinlilerle buluştu’Ruhun Yelkenleri’ projesi ekibi Mersinlilerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi mahkeme

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul E-5'te terör estiren magandalardan 6'sı tutuklandı

E-5'te terör estirmişlerdi! Flaş gelişme

İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Eski eşi tarafından kezzap atılan kadın yaşama tutunamadı

Eski eşi yüzüne kezzap atmıştı... Acı haber geldi

Bakan Pakdemirli'den Pendik'teki orman yangınına ilişkin son dakika açıklaması

Pendik'teki orman yangına ilişkin flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.