Mansur Yavaş hakkındaki dava

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, avukatlık yaptığı dönemde bir senetle mükerrer tahsilat gerçekleştirmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Yavaş ile şikayetçi Necmettin Kesgin'in avukatları katıldı.

Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz, dava konusu SMS'lerin Mansur Yavaş tarafından kabul edildiğini belirterek, bu SMS'lerin şantaj ve tehdit içerdiğini, soruşturmanın bu yönde genişletilmesini istediklerini söyledi. Ilgaz, resmi belgede sahtecilik ve bedelsiz kalmış senedin kullanılması suçlarından da soruşturmanın genişletilmesi yönünde taleplerinin bulunduğunu dile getirdi.

Sanık avukatlarından Mustafa Ekinci ise Kesgin'e, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesince "sahte senet düzenlemek", "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından verilen cezaya ilişkin istinaf incelemesinin karara bağlandığını anlattı. Ekinci, istinaf mahkemesinin Kesgin'e bu suçlardan verilen toplam 6 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun bulduğunu ifade etti.