HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Mansur Yavaş için 2028 senaryosu! "Doğal cumhurbaşkanı adayıdır" diyen İsmail Saymaz, 1 Nisan'ı işaret etti

Mansur Yavaş için 2028 senaryosu! "Doğal cumhurbaşkanı adayıdır" diyen İsmail Saymaz, 1 Nisan'ı işaret etti

05.03.2024 09:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mansur Yavaş'ın 2028'de cumhurbaşkanı adayı olma olasılığıyla ilgili gündeme damgasını vuracak bir yorum geldi. 2019'dan bu yana Ankara Büyükşehir Belediye başkanı olan Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri için oy isterken "Bu benim artık son dönemim" demişti. Yavaş'ın daha önce de cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini öne süren gazeteci İsmail Saymaz 1 Nisan'ı işaret ederken 2028 için ortaya koyduğu seçim senaryosuyla dikkat çekti.

Mansur Yavaş için 2028 senaryosu! "Doğal cumhurbaşkanı adayıdır" diyen İsmail Saymaz, 1 Nisan'ı işaret etti

ABB Başkanı Mansur Yavaş içinde bulunduğumuz seçim atmosferinin en çok konuşulan isimlerinden biri. 2023 seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Millet İttifakı'nın 7 cumhurbaşkanı yardımcısı adayından biri olarak sahneye çıkan Mansur Yavaş, son günlerde ise "Bu benim artık son dönemim" mesajını veriyor. Bu sözleri yorumlayan gazeteci İsmail Saymaz, Yavaş'ın 31 Mart'ta kazanması durumunda 2028'in 'doğal cumhurbaşkanı adayı' olduğunu savundu.

YAVAŞ: HERKES BİZİM PEŞİMİZDEN GELECEK

Geçtiğimiz günlerde Sincan'da düzenlenen seçim mitinginde konuşan Mansur Yavaş, "Benim artık son dönemim. Bu hizmetleri bir dönem daha yapıp, Türkiye'ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım. Herkes bizim peşimizden gelecek" sözleriyle yeni bir gündem yarattı. Yavaş'ın bu çıkışını Sözcü TV ekranlarında değerlendiren İsmail Saymaz "Bu, 2028'de cumhurbaşkanı adayı olmayacağı anlamına gelmez. 'Belediyede son seçimim' olarak söyledi" diye konuştu.

2312

2028'E Mİ YÜRÜYOR? "İKİ SEFER ÜST ÜSTE ALIRSA DOĞAL ADAYDIR"

Yavaş'ın Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini öne süren Saymaz şunları ekledi:
"2023'ün iklimi 2028 için geçerli olursa ve halen Mansur Yavaş'a dair bir talep, arzu varsa doğal aday diye düşünürüm. Yani iki sefer üst üste Ankara'yı almış bir belediye başkanı 2028'in de doğal adayıdır. 'Bütünüyle siyasetten çekileceğim' demedi. O cümle öyle değil galiba, 'belediye başkanı olmayacağım' dedi. Dolayısıyla Ankara'yı alırsa 2028'de doğal adayı durumundadır.

"HAK EDİYOR, İSTEMEKTE HAKLI"

Mansur Yavaş'ın 1 Nisan'dan sonra CHP içerisinde ve siyasette nasıl yürüyeceği de önem arz ediyor. Onu aslında 1 Nisan'dan sonra daha iyi görebiliriz. Ama benim anladığım kadarıyla Mansur Yavaş iki dönem yaptıktan sonra potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkabilir, bunu hak ediyor. İstemekte de haklıdır, iki dönem başkenti yönetmiş bir insan cumhurbaşkanı adayı olmak ister.

"İKİ BELEDİYE BAŞKANINI BİRDEN GÖREBİLİRİZ"

Ama kadere bak ki İmamoğlu da İstanbul'u aldığı takdirde 2028'in doğal diğer adayı da o olacak. Yani biz iki belediye başkanını birden 2028'e doğru yürürken görebiliriz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin?Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin?
11 ilde NARKOÇELİK-4 için düğmeye basıldı11 ilde NARKOÇELİK-4 için düğmeye basıldı
Çatıdan düşmesi 35 yıldır tutmayan kalçasını iyileştirdiÇatıdan düşmesi 35 yıldır tutmayan kalçasını iyileştirdi
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş CHP İsmail Saymaz cumhurbaşkanı adayı
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyali!

Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyali!

Akaryakıta sessiz sedasız zam

Akaryakıta sessiz sedasız zam

Karşıdan karşıya geçiyorlardı... 5 ölü!

Karşıdan karşıya geçiyorlardı... 5 ölü!

Polis memuru Orhan Mutlu şehit oldu

Polis memuru Orhan Mutlu şehit oldu

Canlı yayında 'garnitür' yorumunu duyanlar inanamadı! "Aman hocam, tepki çekersiniz"

Canlı yayında 'garnitür' yorumunu duyanlar inanamadı! "Aman hocam, tepki çekersiniz"

'İstanbul depreminin 'öncüsü' dedi, son 1 aydaki hareketliliğe dikkat çekti

'İstanbul depreminin 'öncüsü' dedi, son 1 aydaki hareketliliğe dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.