Mansur Yavaş için 2028 senaryosu! "Doğal cumhurbaşkanı adayıdır" diyen İsmail Saymaz, 1 Nisan'ı işaret etti

ABB Başkanı Mansur Yavaş içinde bulunduğumuz seçim atmosferinin en çok konuşulan isimlerinden biri. 2023 seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Millet İttifakı'nın 7 cumhurbaşkanı yardımcısı adayından biri olarak sahneye çıkan Mansur Yavaş, son günlerde ise "Bu benim artık son dönemim" mesajını veriyor. Bu sözleri yorumlayan gazeteci İsmail Saymaz, Yavaş'ın 31 Mart'ta kazanması durumunda 2028'in 'doğal cumhurbaşkanı adayı' olduğunu savundu.

YAVAŞ: HERKES BİZİM PEŞİMİZDEN GELECEK

Geçtiğimiz günlerde Sincan'da düzenlenen seçim mitinginde konuşan Mansur Yavaş, "Benim artık son dönemim. Bu hizmetleri bir dönem daha yapıp, Türkiye'ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım. Herkes bizim peşimizden gelecek" sözleriyle yeni bir gündem yarattı. Yavaş'ın bu çıkışını Sözcü TV ekranlarında değerlendiren İsmail Saymaz "Bu, 2028'de cumhurbaşkanı adayı olmayacağı anlamına gelmez. 'Belediyede son seçimim' olarak söyledi" diye konuştu.

2028'E Mİ YÜRÜYOR? "İKİ SEFER ÜST ÜSTE ALIRSA DOĞAL ADAYDIR"

Yavaş'ın Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini öne süren Saymaz şunları ekledi:

"2023'ün iklimi 2028 için geçerli olursa ve halen Mansur Yavaş'a dair bir talep, arzu varsa doğal aday diye düşünürüm. Yani iki sefer üst üste Ankara'yı almış bir belediye başkanı 2028'in de doğal adayıdır. 'Bütünüyle siyasetten çekileceğim' demedi. O cümle öyle değil galiba, 'belediye başkanı olmayacağım' dedi. Dolayısıyla Ankara'yı alırsa 2028'de doğal adayı durumundadır.

"HAK EDİYOR, İSTEMEKTE HAKLI"

Mansur Yavaş'ın 1 Nisan'dan sonra CHP içerisinde ve siyasette nasıl yürüyeceği de önem arz ediyor. Onu aslında 1 Nisan'dan sonra daha iyi görebiliriz. Ama benim anladığım kadarıyla Mansur Yavaş iki dönem yaptıktan sonra potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkabilir, bunu hak ediyor. İstemekte de haklıdır, iki dönem başkenti yönetmiş bir insan cumhurbaşkanı adayı olmak ister.

"İKİ BELEDİYE BAŞKANINI BİRDEN GÖREBİLİRİZ"

Ama kadere bak ki İmamoğlu da İstanbul'u aldığı takdirde 2028'in doğal diğer adayı da o olacak. Yani biz iki belediye başkanını birden 2028'e doğru yürürken görebiliriz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





