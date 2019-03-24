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Mansur Yavaş: Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 12:31 | Son Güncelleme

'MİLLET ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, "31 Mart akşamı açık farkla kazanacağız; ama 'Zafer kazandık' demeyeceğiz.

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) - 'MİLLET ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, "31 Mart akşamı açık farkla kazanacağız; ama 'Zafer kazandık' demeyeceğiz. Ankara'nın 5 yıllık verdiği görev olarak göreceğiz. Mutlu, huzurlu, katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz" dedi.

Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, Çankaya Kuğulu Park ve Yenimahalle Batıkent'te miting için kurulan sahneye yansıtılan hologramla Ankaralılara seslendi. Ankara'ya dair projelerini anlatan Yavaş, cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 yeni proje ile Ankaralıların karşısına çıktıklarını belirterek, "Bunun için hiç kimseyi ayrıştıramayız. Herkese hizmet etmek zorundayız. 31 Mart akşamı açık farkla kazanacağız; ama 'Zafer kazandık' demeyeceğiz. Ankara'nın 5 yıllık verdiği görev olarak göreceğiz. Mutlu, huzurlu, katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz. Seçime az süre kaldı. Hep birlikte daha çok çalışarak, kendimizi anlatmak suretiyle hep birlikte kazanacağız. Başarı hepimizin olacak" diye konuştu.

'TEKNOLOJİYİ TAKİP EDECEK BİRİM KURACAĞIZ'

Mansur Yavaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise hologram uygulamasından memnun olduğunu söyledi. Teknolojiyi sürekli takip edip, önceden keşfetmeye çalışacaklarını kaydeden Yavaş, "Biz gençlerin, teknolojiyi takip eden değil; teknolojiyi önceden keşfeden gençler olarak yetişmelerini istiyoruz. Bunun için gerek iş adamlarıyla gerekse de gençlerle dünyadaki bütün parlak beyinleri buluşturmak istiyoruz. Geleceğin vizyonunu önceden dinlesinler, eğitimlerini de ona göre planlasınlar. İş adamları da geleceklerini bundan sonraki iş süreçlerini ona göre planlasınlar istiyoruz. Bunun için bir örnek yaptık bugün. Bunu sadece Fransa devlet başkanı yapmıştı şimdiye kadar. Bu ikincisi oldu. Aynı anda iki yerde birden yapıldı. Zaman içinde herhalde bu teknoloji geliştikçe 81 ilde parti liderleri bu şekilde propaganda yapabilecekler. Belediyede teknolojiyi özellikle takip edecek bir birim mutlaka kuracağız" dedi.

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