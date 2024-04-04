Mansur Yavaş mazbatasını aldı! Dikkat çeken mesaj: 'Çağrımı tekrar edeceğim, artık gerisini kendileri bilir'

Mansur Yavaş, İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını teslim aldı. Törene Yavaş'ın ailesi ve CHP İl Başkanı Ümit Erkol katıldı. Yavaş, Ankara halkına teşekkür ederek, "Allah utandırmasın. İnşallah bizler yine aynı şekilde hesap verebilen, şeffaf, açık bir şekilde ortak akılla hareket eden bir belediyeciliğe, sosyal belediyeciliğe aynen devam edip, gerçek belediyeciliğin bizim yaptığımız belediyecilik olduğunu; asfalt ve betondan plastik üretilen şey asla ne bir proje ne bir belediyecilik olmadığını söylemiştim. İçinde insan olmayan, insana yaramayan hiçbir şeye bir kuruş para vermeyeceğiz. Çünkü bu para halkın parasıdır" dedi.

Ankara’nın yüksek bir oyla kendisine olan güvenini belirttiğini aktaran Yavaş, halkın başını eğdirecek hiçbir işin içinde olmadan aynı şekilde Ankara halkına hizmet edeceklerini ve Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Ankara’yı dünya başkentlerine yarışır bir başkent yapmanın ana hedefleri olduğunu söyledi.

'ÇAĞRIMI TEKRAR EDECEĞİM'

Yavaş, önceki dönemde belediye meclisinde yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekerek, "Bize engel olan belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerine şikayet ettim. Şu anda hiçbirisi belediye meclisinde değil. Ankara halkı onları sandıkta cezalandırdı. Şimdi yeni seçilen 8 belediye başkanı var rakip partiden seçilen ve 1 bağımsız belediye başkanı var. İlk meclis konuşmamda onlara yine aynı şekilde 2019’da yaptığım konuşmayı yapacağım. 'El ele verelim, Ankara halkı bizi hizmet emek için seçti, dolayısıyla farklı partilerden seçilmemiz önemli değildir, seçim bitmiştir, artık bir araya gelme zamanıdır. Gelin birlikte Ankara’nın tümüne hizmet edelim' çağrımı tekrar edeceğim. Umarım ki bu seçimden gereken dersler çıkarılmıştır. Bu çağrımı tekrar edeceğim, artık gerisini kendileri bilir" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





