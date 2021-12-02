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Mansur Yavaş'tan yeni açıklama: Kararlılığım aynen devam etmektedir

02.12.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Alparslan Türkeş'i anma etkinliğinde çıkan olaylar üzerinden devam eden tartışmalarla ilgili yeni bir açıklama yaparak, "Kimseye ve hiçbir kuruluşa cevap anlamına gelecek bir açıklamam bulunmamaktadır." dedi.

Mansur Yavaş'tan yeni açıklama: Kararlılığım aynen devam etmektedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Alparslan Türkeş'i anma etkinliğinde çıkan olaylar üzerinden ABB Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Mansur Bey bundan sonra dikkat etsin" demişti. Bahçeli'nin sözlerine muhalefetten peş peşe tepkiler gelirken, Yavaş ise yaptığı açıklamada, ilgili olmadığı hiçbir konuda, hakkında yapılan siyasi açıklamalara cevap vermeyeceğini ifade etmişti.

"KARARLILIĞIM AYNEN DEVAM ETMEKTEDİR"

Yavaş bugünkü açıklamasında, aldığı kararı tekrar ederek, "Bugün bazı yayın organlarında "tehdit ve iddialara cevap verdi" şeklinde haberler yayınlanmaktadır. Kimseye ve hiçbir kuruluşa cevap anlamına gelecek bir açıklamam bulunmamaktadır. Aşağıdaki açıklamadaki kararlılığım aynen devam etmektedir. Saygılarımla." dedi.

Alparslan Türkeş'i anma toplantısındaki gerginlik! Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsinAlparslan Türkeş'i anma toplantısındaki gerginlik! Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin


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Mansur Yavaş Ankara
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