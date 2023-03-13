HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mansur Yavaş'tan yeni sosyal medya hesabı adımı! "Yönetim anlayışımız gereği" diyerek paylaştı, o detay dikkat çekti...

Mansur Yavaş'tan yeni sosyal medya hesabı adımı! "Yönetim anlayışımız gereği" diyerek paylaştı, o detay dikkat çekti...

13.03.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Yavaş, paylaşım yaptığı 7 milyon takipçili hesabı sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğini söyledi. Seçim sürecindeki çalışmalar için kullanıcıların yeni sosyal medya hesaplarını takip etmelerini isteyen Yavaş, paylaşımında, "Yönetim anlayışımız gereği" ifadesini kullandı. Yavaş'ın, "@mansuryavas23" kullanıcı adına sahip yeni Twitter hesabındaki o detay ise dikkat çekti.

Mansur Yavaş'tan yeni sosyal medya hesabı adımı! "Yönetim anlayışımız gereği" diyerek paylaştı, o detay dikkat çekti...

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma formülü bulunmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son olarak sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından bir paylaşım yaptı. O detay ise dikkatleri çekti...

SADECE ANKARA İLE İLGİLİ DUYURULAR VE FAALİYETLERDE KULLANMAYA DEVAM EDECEK

Mansur Yavaş, söz konusu paylaşımı yaptığı 7 milyon takipçili Twitter hesabını, sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğini söyledi. Yavaş, seçim sürecindeki çalışmalar için ise kullanıcıların yeni sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istedi.

Yavaş'ın yaptığı paylaşımın tamamı şöyle;

"Sevgili ailem,

Yönetim anlayışımız gereği bu hesabı sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğim.

Seçim sürecindeki çalışmalarımız için ise yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum."

MANSUR YAVAŞ'IN YENİ HESABINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan, Mansur Yavaş'ın "@mansuryavas23" kullanıcı adına sahip yeni Twitter hesabındaki bir detay dikkat çekti. Hesabın profilinde "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı" yazdığı görüldü.

Mansur yavaş


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremde can kaybı arttı! Malatya'da duyurduDepremde can kaybı arttı! Malatya'da duyurdu
'Gereğini yaparız' dedi, o tarihi işaret etti'Gereğini yaparız' dedi, o tarihi işaret etti
HÜDA PAR'ın ardından bir parti daha Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldiHÜDA PAR'ın ardından bir parti daha Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Twitter

En Çok Okunan Haberler

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

Sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

İttifak görüşmesinde AK Parti'nin yanıtını açıkladı, '6284' sözleri gündem oldu!

İttifak görüşmesinde AK Parti'nin yanıtını açıkladı, '6284' sözleri gündem oldu!

AFAD semt semt uyardı! 'Üzüntüden yüzüm buruştu'

AFAD semt semt uyardı! 'Üzüntüden yüzüm buruştu'

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kaliteli ses deneyimi sunan her bütçeye ve beğeniye uygun kulaklık modelleri

Kaliteli ses deneyimi sunan her bütçeye ve beğeniye uygun kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.