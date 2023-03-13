Mansur Yavaş'tan yeni sosyal medya hesabı adımı! "Yönetim anlayışımız gereği" diyerek paylaştı, o detay dikkat çekti...

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma formülü bulunmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son olarak sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından bir paylaşım yaptı. O detay ise dikkatleri çekti...

SADECE ANKARA İLE İLGİLİ DUYURULAR VE FAALİYETLERDE KULLANMAYA DEVAM EDECEK

Mansur Yavaş, söz konusu paylaşımı yaptığı 7 milyon takipçili Twitter hesabını, sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğini söyledi. Yavaş, seçim sürecindeki çalışmalar için ise kullanıcıların yeni sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istedi.

Yavaş'ın yaptığı paylaşımın tamamı şöyle;

"Sevgili ailem,

Yönetim anlayışımız gereği bu hesabı sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğim.

Seçim sürecindeki çalışmalarımız için ise yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum."

Sevgili ailem,



Yönetim anlayışımız gereği bu hesabı sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğim.



Seçim sürecindeki çalışmalarımız için ise yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum.@mansuryavas23 pic.twitter.com/xcXY8LN0OQ March 13, 2023

MANSUR YAVAŞ'IN YENİ HESABINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan, Mansur Yavaş'ın "@mansuryavas23" kullanıcı adına sahip yeni Twitter hesabındaki bir detay dikkat çekti. Hesabın profilinde "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı" yazdığı görüldü.



