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  4. Mansur Yavaş, 'trafiği rahatlatacak' önerisini açıkladı: 4,5 lira olacak

Mansur Yavaş, 'trafiği rahatlatacak' önerisini açıkladı: 4,5 lira olacak

09.04.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş trafiği rahatlatmak ve vatandaşın bütçesine katkı sunmak adına, sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesi önerisini UKOME'ye sunacağını açıkladı.

Mansur Yavaş, 'trafiği rahatlatacak' önerisini açıkladı: 4,5 lira olacak

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ankaralılar için yeni önerisini duyurdu. UKOME'ye sunuculak teklifte belirli saatler arasındaki tam biniş ücretinin 4.5 TL olması istenecek.

"HEMEN BAŞLAYACAĞIZ"

Twitter adresininden açıklamada bulunan Yavaş, "Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz. Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:

ASAS


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Mansur Yavaş Ankara

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