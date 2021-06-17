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Mansur Yavaş: Tüm Türkiye için bir ilk olacak

17.06.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ayın 23’ünde kart tanıtımımız var. Tüm genel başkanları davet ettim. Tüm Türkiye için bir ilk olacak. Özellikle sosyal yardımlarda paket verme ayıbını ortadan kaldırıyoruz." dedi.

Mansur Yavaş: Tüm Türkiye için bir ilk olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bizim birinci önceliğimiz seçildiğimiz illere layık olmak" dedi. Yavaş, bir gazetecinin sorusu üzerine gündeminde cumhurbaşkanı adaylığı olmadığını söyledi.

Mansur Yavaş'tan canlı yayında dikkat çeken açıklamalarMansur Yavaş'tan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Başkan Yavaş, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak kreşin temel atma törenine katılmak üzere Adana’nın Kozan ilçesine geldi. Yavaş, ilk olarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ı ziyaret etti.

"TÜM TÜRKİYE İÇİN BİR İLK OLACAK"

Başkan Kazım Özgan, yöresel ürünlerden oluşan sepetleri konuklarına hediye etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, burada cumhurbaşkanı adayı olup olmadığını soran bir gazeteciye gündeminde Cumhurbaşkanlığı adayı olmadığını söyledi. Yavaş, "Bizim ayın 23’ünde kart tanıtımımız var. Tüm genel başkanları davet ettim. Tüm Türkiye için bir ilk olacak. Özellikle sosyal yardımlarda paket verme ayıbını ortadan kaldırıyoruz. Semt bakkallarından istediğini alacak. Ankara’da sosyal yardım alanların yardımı artacak. Onun tanıtımı için toplandık. Yarın Gaziantep’te CHP’li başkanların toplantısı var onun için geldik. Kozan bizim Beypazarı’ndan kardeş şehrimiz. Bunun için başkanın talebi ile geldim. Kozan’ı görmek için geldim. Bizim birinci önceliğimiz seçildiğimiz illere layık olmak. Onların sosyal seviyelerini yükseltmek. Belediyeciliğin anlamı bu. Bunun dışında başka bir şey konuşmaya gerek yok anlamı da yok" diye konuştu. (İHA)

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Mansur Yavaş Ankara

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