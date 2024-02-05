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  4. Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'a rakip çıktı: Zafer Partisi Ankara yarışına Bartu Soral ile dahil oldu

Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'a rakip çıktı: Zafer Partisi Ankara yarışına Bartu Soral ile dahil oldu

05.02.2024 16:04 | Son Güncelleme:
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31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak isimlere bir yenisi eklendi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, partisinin ABB adayını açıkladı. Mansur Yavaş ile Turgut Altınok'un dahil olduğu rekabete Bartu Soral da katıldı.

Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'a rakip çıktı: Zafer Partisi Ankara yarışına Bartu Soral ile dahil oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ulus'taki 1'inci TBMM binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi) önünde yaptığı açıklamada, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını tanıttı.

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Özdağ, Ankara'yı tekrar canlandıracak, 21'inci yüzyıla taşıyacak bir belediyecilik anlayışıyla ABB'nin yönetilmesini hedeflediklerini belirterek, "Sizlerin ve Ankaralıların huzuruna Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak Bartu Soral beyi getirdik. Bartu Bey, deneyimli bir ekonomist. Kalkınma ekonomisi konusunda birçok ülkenin kalkınma programlarını yönetmiş bir kalkınma iktisatçısı, proje insanı olarak Zafer Partisi'nin siyasi vizyonunu en iyi temsil eden kişilerden birisi. Uzun mesleki yaşamı içerisinde sahip olduğu deneyimleri Ankara'nın daha iyi yönetilmesi, ekonomik cazibe merkezi olması ve uluslararası piyasaları gayet yakından bilmesi ve iyi tanıması neticesinde Ankara'ya verimli kaynakları da aktarabilecek projeler dosyasıyla seçimlere doğru yürüyor" dedi.

Ankaralıları Bartu Soral'a oy vermeye davet eden Özdağ, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'sını 21'inci yüzyılına taşımak, modern proje yönetimi ve anlayışıyla yönetilmesini sağlamak için Bartu Soral'ı desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

"ANKARA'NIN KONUT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Bartu Soral da "Burada, 1'inci Meclis'in önündeyiz, Kuvayımilliye’nin kalbindeyiz, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yerdeyiz. O inançla buradayız. Ankara'mız o günlerde bir şehir ve bölge planıyla gelişmeye başladı ama ne yazık ki devamında şehir ve bölge planlaması nedir, ulaşım nasıl rahatlatılır, insanların konut sorunu nasıl çözülebilir; bunu unuttuk. Bugün Ankaralı, büyük bir trafik sorunuyla, büyük bir konut sorunuyla karşı karşıya. Ankaralıların takdiri olursa başkan olduğumuzda öncelikli olarak Ankara'nın konut sorununu, kira sorununu, ev fiyatlarını planlı şekilde çözeceğiz. İkinci olarak yarım saatlik yolu 1,5 saatte gitmeyeceğiz. Yapacağımız çok şey var. İlerleyen günlerde bunları açıklayacağız. İnşallah güzel olacak, iyi olacak" dedi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ankara Zafer Partisi
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