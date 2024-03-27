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Mantar aramaya çıkmışlardı! Korkunç manzarayla karşılaştılar: Özel güvenlik görevlisi...

27.03.2024 11:08
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Denizli’de mantar toplamak için ormanlık alana giren iki vatandaş, tüfekle göğsünden vurulmuş erkek cesedi buldu. Hayatını kaybeden şahsın özel güvenlik görevlisi olduğu tespit edildi. Şahsın intihar ettiği değerlendirilirken kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası netleşeceği belirtildi.

Mantar aramaya çıkmışlardı! Korkunç manzarayla karşılaştılar: Özel güvenlik görevlisi...

Korkunç olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki vatandaş, çıntar mantarı aramak için ormanlık alana girdiklerinde yerde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti.

Önce alkol alıp sızan bir kişi olduğunu düşünen vatandaşlar, yaklaştıklarında yanında bir tüfek ve göğsünden vurulduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede yerde yatan şahsın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın özel güvenlik görevlisi olan Yaşar Öznur (27) olduğu tespit edildi.

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KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Olay yeri inceleme ve savcının bölgedeki incelemelerde intihar ettiği değerlendirilen Öznur’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından Öznur’un kesin ölüm sebebinin netleşeceği bildirildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

eddd19f5-aa58-42cb-a8f1-f06eff599686Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli ceset
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