Manyetik alan tedavisinin zararları nedir? Manyetik alan tedavisinin yan etkisi var mı?

Manyetik alan tedavisi, elektrik akımı yayan bir tedavi yöntemidir. Günümüzde birçok hastalığın tedavisinde bu yöntem kullanılır. Çok geniş bir uygulama alanına sahip olan bu tedavi şeklinin alanında uzman kişiler tarafından yapılması son derece önemli bir konudur. Bu yüzden kişilerin manyetik alan tedavisi uygulatmadan önce bu tedaviye uygun olup olmadıklarının doktor tarafından onaylanması gerekir.

Manyetik alan tedavisinin zararları nelerdir?

Manyetik alan tedavisi uygulanan bölgelerin en derinine kadar etki etme özelliğine sahiptir. İnsan vücudu toprakla buluşmadığında üzerinde elektrik biriktirir. Bu birikim zaman içerisinde birçok hastalığın ortaya çıkmasına ve vücutta bulunan elektromanyetik frekansların bozulmasına yol açar. Manyetik alan tedavisi bu bozulan frekansları iyileştirmede çok etkilidir. Yalın ayak toprağa basmanın vücut için birçok faydası mevcuttur.

Manyetik alan tedavisi de toprağa basmak ile aynı etkiye sahiptir. Manyetik alan tedavisi yan etkileri olmayan bir tedavi şeklidir. Uzmanlara göre bilinen veya kanıtlanan herhangi bir yan etkisi mevcut değildir. Manyetik alan tedavisi zararları olmayan bir tedavi yöntemi olduğundan kolay bir şekilde uygulanır. İnsan vücudunu ağrılardan kurtaran ve rahatlatan bir tedavi şeklidir.

Manyetik alan tedavisi fazla yapılırsa ne olur?

Manyetik alan tedavisi kullanımı uzun yıllardan beri vardır. Birçok rahatsızlığın tedavisinde bu yöntem kullanılır. Manyetik alan tedavisi çoğunlukla doktorlar tarafından belirlenen seanslar şeklinde ilerler. Uygulanacak bölgeye ve hastanın şikâyetlerine göre tedavi planı ortaya çıkar. Manyetik alan tedavisiyle alakalı birçok farklı bilimsel çalışma yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde insan vücudunda oluşan ağrıların giderilmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Manyetik terapi yönteminin alanında uzman doktorlar tarafından uygulanması son derece önemlidir. Dolaşımı düzenlemeye yarayan bu yöntem ile dolaşımdaki oksijende artar.

Mıknatıs sağlığa zararlı mı?

Mıknatıslar çok güçlü ve kuvvetli bir manyetik alana sahiptir. Günümüzde birçok sağlık alanında mıknatısların çekim gücünden faydalanılır. Ağız ve diş sağlığı alanında mıknatıs kullanımı çok yaygındır. Bunun yanı sıra alternatif tıp alanında da mıknatısların gücünden ve kuvvetinden yararlanılması söz konusudur. Özellikle sağlık alanında kullanılan görüntüleme cihazlarında çok kuvvetli mıknatıslar kullanılır.

Manyetik alan tedavisinde de mıknatısların gücünden yararlanılır. Mıknatısın insan vücuduna zararları doğru şekilde kullanıldığı takdirde yoktur. Ancak kalp pili takılı olan kişilerin ve gebe olan kadınların mıknatıslı ürünlerde uzak durması önerilir. Mıknatısların kullanıldığı tedavi yöntemlerinin alanında uzmanlaşmış bir alternatif tıp doktoru gözetiminde uygulanması son derece önemlidir.

Manyetik alan tedavisi kontrendikasyonları nelerdir?

Manyetik alan tedavisinin kanıtlanan herhangi bir yan etkisi yoktur. Uzmanlara göre manyetik alan tedavisi en kolay uygulanan bir tedavi yöntemidir. Medikal tedavi olarak da adlandırılan bu terapi yönteminde hastalar hiçbir şekilde olumsuz bir yan etki görmez. Öte yandan manyetik alan tedavisinde güçlü ve kuvvetli mıknatıslar kullanılır. Bu mıknatıslar çok güçlü bir elektrik akımı yayar. Bu yüzden pek çok doktor, kalp pili olan kişilerle beraber gebeliğin ilk üç ayında bulunan kadınlara ve işitme cihazı kullanan hastalara bu yöntemi tavsiye etmez.

Manyetik alan tedavisi endikasyonları nelerdir?

Manyetik alan tedavisinin bu konuda uzmanlaşmış terapistler tarafından uygulanması gerekir. Tedavinin süresi ve uygulanışı kişilerin şikâyetlerine göre şekillenir. Manyetik alan tedavisinin işe yarayıp yaramadığına dair birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde bu tedavi yönteminin fayda sağladığı ispatlanmıştır. Bu bağlamda manyetik alan tedavisi endikasyonları şu şekildedir:

Yumuşak doku yaralanmaları

Kas ezilmeleri ve zedelenmeleri

Pseudoartroz gibi zor iyileşen kırıklar

Akut ya da kronik kas spazmları

Romatizmal rahatsızlıklar

Kemik erimesi hastalıkları

Dolaşım bozukluğu rahatsızlıkları veya ödem

Bronşit hastalığı

Akut ya da kronik sinüzit hastalığı

Nörolojik rahatsızlıklar

Omuz, baş veya boyun ağrıları

Optik sinir atrofisi

Migren ağrıları

Diyabetik anjipati hastalığı

İnfluenza virüsü

Kolesterol yüksekliği gibi lipid metabolizma rahatsızlıkları

Manyetik alan tedavisinin herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak olağan dışı bir durumla karşılaşıldığında bir doktora danışılması önerilir.

