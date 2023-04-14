Manyetik alan tedavisi nedir? Manyetik alan tedavisi nasıl yapılır?

Manyetik alan tedavi yönteminin çeşitli pek çok hastalığa iyi geldiği söylenir. Bu tedavi şekli ilk defa uzaya giden astronotlar üzerinde denenmiş, ardından insanlar üzerinde uygulanmıştır. Doğal ve fiziksel bir tedavi şekli olan manyetik alan tedavisini yaptırmadan önce konuyla ilgili alanında uzman olan bir alternatif tıp doktoruna danışılması önemlidir.

Manyetik alan nedir?

Manyetik bölge olarak da isimlendirilen manyetik alan, mıknatısların çekim gücüyle ilgili bir kavramdır. Mıknatıslarda kuzey ve güney kutbu olmak üzere toplam iki kutup bulunur. Aynı kutuplar birbirini itme özelliğe sahipken zıt kutuplar ise birbirini çekme özelliğine sahiptir. Mıknatısların birbirini çeken zıt kutupları ve birbirini itme özelliğine sahip olan aynı kutupları arasında kalan bölüm, manyetik alan olarak tabir edilir. Bu alanın pek çok özelliği mevcuttur. Manyetik alan özellikleri şu şekildedir:

Manyetik bölgeleri izah etmek için manyetik alan çizgileri tercih edilir.

Manyetik alan çizgilerinde iki farklı kutup bulunur. Biri kuzey kutbu (N), diğeri ise güney kutbu (S) olarak adlandırılır. Manyetik alan çizgileri kuzey ve güney kutupları arasında geçen etkileşim sonucu meydana gelir.

Manyetik alan çizgilerinin yönü Kuzey/Güney yani N/S şeklinde tanımlanır.

Manyetik alan çizgileri üzerinde kuvvet çizgileri yer alır. Bu çizgiler birbirini hiçbir şekilde kesmez.

Manyetik alan çizgileri, başka objeler üzerinde de etkilidir.

Evrenin kendi manyetik bölgesi mevcuttur.

Manyetik bölge üretmede mıknatısların olması gerekmez. Elektriksel yüklerin yapmış olduğu hareketlerle de manyetik alan oluşturulabilir.

Doğada manyetik bakımından her zaman çift kutup bulunur.

Elektrik akımları, elektronların hareketi sayesinde manyetik alan meydana getirebilir.

Manyetik alan tedavisi nedir?

Magnenoterapi olarak da bilinen manyetik alan tedavisi, günümüzde çeşitli birçok rahatsızlığın giderilmesinde uygulanan bir yöntemdir. Yüzyıllardır kullanılan bir tedavi şekli olan manyetik alan tedavisi ilk defa Çinliler tarafından uygulanmış, ardından pek çok farklı ülkeye yayılmıştır. Tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemi olarak kabul edilen bu tedaviyle birçok hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğunu belirtilmiştir.

Manyetik alan tedavisinde adından da belli olduğu üzere manyetik alana sahip olan mıknatıslar kullanılır. Tedavide kullanılan bu mıknatısların çekim gücü çok kuvvetli olduğundan insan vücudundaki hastalıkları da hızlıca çeker. Dünya çapında milyonlarca insan tarafından bu yöntem kullanılır. Doğal bir tedavi yöntemi olmasının yanı sıra hiçbir yan etkisi olmadığı da bilimsel çalışmalar neticesinde kanıtlanmıştır.

Manyetik alan tedavisi nasıl yapılır?

Manyetik alan tedavisinin mutlaka konuyla ilgili alanında uzman bir doktor tarafından yapılması önemli bir konudur. Manyetik alan tedavisi ile ilgili birçok deneysel çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda bu tedavi yönteminin insan vücudu üzerinde pek çok olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. elektromanyetik alan terapisi olarak da adlandırılan bu tedavi metodunun uygulanması son derece kolaydır.

Manyetik alan tedavisinde tüp biçiminde kafesler kullanılır. Kafeslerinin içerisinde tedavinin uygulanacağı kişi yatar. Bu kafeslerin içerisinden elektrik akımı geçer. Bu elektrik akımı kafesin iç bölümünde manyetik bir alan meydana getirir. Kafeslerdeki elektrik akımı içerisinde yatan hastaya gider, ancak hasta bu titreşimlerden hiçbir şekilde zarar görmez.

Manyetik alan tedavisi günde en fazla kaç saat olmalı?

Manyetik alan tedavisi son derece kolay uygulanan alternatif tıp tedavi yöntemlerinden biridir. Bilinen herhangi bir yan etkisi bulunmayan bu tedavi şeklinin birçok hastalığı iyileştirmede etkisi vardır. Manyetik alan tedavisi gün içerisinde belirli süreli seanslar şeklinde uygulanır. Bu seans süresi çoğunlukla yirmi dakika şeklinde olur.

Manyetik alan tedavisi kaç dakika yapılır?

Manyetik alan tedavisinde seans süresi hastalığın şiddetine göre belirlenir. Konuyla ilgili uzman olan birçok doktor, tedavinin en az 10 seans uygulandığını belirtir. Her seans süresi ortalama 20 dakika şeklindedir. Seanslar hastaların şikâyetlerine göre haftada 1 ya da haftada 2 şeklinde uygulanabilir.

Manyetik alan etkileri nelerdir?

Manyetik alan koruması tedavisinde mıknatıslanma özelliği büyük bir öneme sahiptir. Bu özellik sayesinde güçlü manyetik bölgelerin olası neden olabileceği problemlerin önüne geçilir. Manyetik alanın özellikle insan sağlığı üzerinde birçok önemli etkisi mevcuttur. Genel olarak manyetik alan etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Hücre yenilemede etkisi büyüktür.

İltihap giderici özelliğe sahiptir.

Acıların dindirilmesinde etkilidir.

İyileşmesi zor görünen yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Hücresel açıdan oksijeni artırmada etkili olduğu söylenir.

Uyku bozukluklarına iyi gelir.

Manyetik alan tedavisi günümüzde çok sık kullanılan alternatif tedavi yöntemlerinden biridir. Bu tedavi yöntemini denemeden önce mutlaka alanında uzman bir alternatif tıp uzmanının görüşünün alınması önerilir.

