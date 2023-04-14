Manyetik alan tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir? Manyetik alan tedavisi faydaları nelerdir?

Manyetik alan tedavisi herkes için uygun olmayabilir. Bu yüzden mutlaka alanında uzmanlaşmış bir doktor tarafından onay alınması gerekir. Konuyla alakalı bilimsel birçok deney yapılmış ve deneyler neticesinde manyetik alan tedavisinin insan sağlığına çok olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. Günümüzde kol, boyun, omuz ağrılarına, kemik erimesine manyetik alan tedavisi çok sık uygulanır.

Manyetik alan tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir?

Magnoterapi tedavisi vücudun her yerine kolaylıkla uygulanabilen bir yöntemdir. Manyetik alana girmeye uygun olan tüm hastalar bu tedaviden faydalanabilir. Fizik tedavide manyetik alan tedavisi en sık kullanılan tedavi çeşitlerinden biridir. Cep telefonları, bilgisayarlar, televizyonlar gibi pek çok cihaz ciddi şekilde elektromanyetik yayar. Bu durum insan sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bütün bu olumsuz durumlar insan vücudunda birtakım ağrılara neden olur. Bu ağrılardan kurtulmak için manyetik alan tedavisi önerilir. Bu tedavinin uzman kişiler tarafından uygulanması büyük önem taşır. Manyetik alan tedavisi genel olarak aşağıdaki hastalıkların giderilmesinde tercih edilir. Bu hastalıklar şu şekildedir:

Kireçlenme sorunu en sık görülen eklem rahatsızlıklarının başında gelir.

Kalça kireçlenme için manyetik alan tedavisi önemli bir yere sahiptir.

Mıknatıs ve manyetik alan tedavisi Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde de çok sık kullanılır.

Bir başka uygulama bölgesi ise varislere yöneliktir. Varislere manyetik alan tedavisi uygulanarak bu sorunun önüne geçilir.

Manyetik alan terapisi vücutta oluşan ağrıları dindirmede etkili bir yöntemdir.

Kuyruk sokumu kemiğine manyetik alan tedavisi uygulanarak, bu bölgede oluşan ağrı giderilir.

Tenisçi dirseğine manyetik alan tedavisi yöntemi uygulanarak, bu şişlik ve ağrıların giderilmesi hedeflenir.

Kemik erimesine manyetik alan tedavisi çok sık uygulanır.

Manyetik alan tedavisi faydaları nelerdir?

Manyetik alan tedavisinin çok fazla rahatsızlığa iyi geldiği söylenir. Bu tedavi şeklinin iyileştirme etkisine sahip olduğu bilimsel çalışmalar ile de kanıtlanmıştır. Tedavi esnasında hiçbir şekilde herhangi bir kesici alet kullanılmaz. Hasta ile temas eden bir alet olmadığından uygulama esnasında kişi hiçbir acı hissetmez. Manyetik alan tedavisinin insan vücudu üzerinde çok fazla olumlu etkisi ve faydası mevcuttur. Genel olarak manyetik alan tedavisi faydaları şu şekildedir:

Zor toparlanan yaralarda ve doku zedelenmelerinde etkilidir.

Şişlik ve ödem oluşumunu gidermede büyük bir rol oynar.

Vücutta oluşan iltihapların giderilmesinde etkilidir.

Yaraların çok daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Bel, omuz, kol veya kalçaya manyetik alan tedavisi yapmak buradaki ağrılara iyi gelir.

Stres ve depresyona karşı etkileri vardır.

Solunum yolları üzerinde etkilidir, oksijenin artmasını sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir.

Metabolizmanın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar.

Hücreleri yeniler.

Ağrı kesici özelliği mevcuttur.

Vücutta oluşan kırıkların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Romatizmal ve trioid hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

Kemik erimesi hastalığının tedavisinde önemli bir role sahiptir.

Nörolojik hastaların giderilmesinde etkilidir.

Migren ve benzeri baş ağrılarının azaltılmasına yardımcı olur.

İdrar kaçırmaya manyetik alan tedavisi, idrar kaçırma gibi problemlerin giderilmesinde etkilidir. İ

Manyetik alan tedavisi, mr gibi cihazlara girebilen herkese rahatlıkla uygulanabilen bir yöntemdir. Ancak bu tedavi yöntemine yönelmeden önce alanında uzman olan bir doktor tarafından onay alınması büyük önem taşır.

Diz ağrısına manyetik alan tedavisi yapılır mı?

Bu tedavi yönteminin pek çok hastalık üzerinde olumlu etkileri bulunur. Bu hastalıklardan biri yumuşak doku romatizma hastalığıdır. Fibromiyalji manyetik alan tedavisi ile kas ağrıları ve vücutta oluşan her türlü kronik ağrı kısa sürede giderilir. Aynı şekilde diz ağrılarına karşı da olumlu etkileri mevcuttur. Diz, boyun, bel, omuz gibi birçok ağrı çeşidinde de manyetik alan tedavisi yöntemine başvurulur. Ayrıca bel fıtığı, boyun fıtığı gibi insana ciddi şekilde rahatsızlık veren hastalıklarda da bu tedavi yöntemi uygulanır.

