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Marangoz ustası inşaattan düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 17:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde inşaatı devam eden binada meydana gelen olayda, marangoz ustası 5.

Marangoz ustası inşaattan düşerek öldü

Balıkesir’in Erdek ilçesinde inşaatı devam eden binada meydana gelen olayda, marangoz ustası 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Erdek’te bir marangoz ustası, çalıştığı bir inşaatın beşinci katından düşerek yaşamını yitirdi. İlçenin tanınmış ve sevilen marangoz ustalarından 60 yaşındaki Ahmet Durgun, Alaattin Mahallesi, 26. Sokak üzerinde bulunan binanın 5. katı üzerindeki iskelede çalışırken bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan marangoz, doktorların tüm çabalarına karşın yaşama döndürülemedi. Yaşama veda eden marangoz Ahmet Durgun, evli ve iki kız çocuğu babasıydı.
Olayla ilgili olarak inşaatın sahibi Zafer E.’nin, “Taksirle ölüme sebebiyet verme” suçuyla polis tarafından ifadesinin alındığı öğrenildi.

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