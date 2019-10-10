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Mardin'de 17 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:05 | Son Güncelleme

Mardin'de sosyal medyadan 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşım yaptığı ve terör örgütüne yardım ettiği belirlenen 17 HDP üyesi gözaltına alındı.

Mardin'de 17 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mardin'de 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan ve terör örgütüne yardım eden kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

İKİ İLÇEDE OPERASYON

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında Derik ile Kızıltepe belediyelerinin HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 17 parti üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'nda son durum... İki köy terörden arındırıldıSon dakika! Barış Pınarı Harekatı'nda son durum... İki köy terörden arındırıldı

Kaynak: DHA

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mardin Barış Pınarı Harekatı gözaltı

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