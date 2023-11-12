Mardin'de akraba olan iki aile kavga etti! 1 kişi yaralandı

Kavga, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Elmalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Fatma Ç. isimli yaşlı kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışında yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)





