Mardin'de alt komşu kabusu! Gürültü yaptığı için yapmadığını bırakmadı

Fatma Anış, Gaziantep'ten Mardin'in merkez Artuklu ilçesine tayini çıkan polis memuru eşi ve 3 çocuğuyla, geçen yıl geldiği kentte ev kiraladı. İddiaya göre, alt komşuları TIR şoförü Ahmet T., gürültü yaptıkları gerekçesiyle kapıya gelip, aileyi tehdit etti. Evden çıkmaları için elektrik ve su sayacını da söken Ahmet T.’nin o anları, güvenlik kamerasına yansırken, aile suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından Ahmet T. hakkında verilen uzaklaştırma kararı, aynı apartmanda oturmaları nedeniyle yapılan itiraz sonucu kaldırıldı.

Çocuklarını okula yalnız gönderemediğini belirten Fatma Anış, "Eşimin doğu görevi için Mardin'e geldik. 8, 6 ve 1 yaşında 3 çocuğum var. Burada ev tuttuk, birkaç ay sonra alt komşumuz, gürültü yaptığımızı iddia ederek kapımıza geldi. Eşim özür diledi. Ondan sonra karşı taraf eşime ne iş yaptığını sordu. Eşim de polis olduğunu söyledi. O gün bugündür bizi evden çıkarmaya yönelik her türlü eyleme başvuruyor. Elektrik ve su kesme, eşyalara zarar verme, kapıya gelip yumruklama, hakaret, taciz, ölüm tehdidi gibi eylemlerde bulunuyor. Dışarıda bizi gördüğü zaman da kabadayı gibi dik dik bakıyor. Tabii bunu eşim yanımda yokken yapıyor. Eşim yanımdayken bizi sanki tanımıyormuş gibi, dünyada ilk defa görmüş gibi davranıyor" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Çocuklarını korkudan okula tek başlarına yollayamadığını söyleyen Anış, "Okul bize çok yakın, kızım 1'inci sınıfa giderken tek başına gidiyordu. Şu an oğlum 1'inci sınıfa, kızım 2'nci sınıfa gidiyor. Normalde ikisi beraber gitmeleri daha kolayken biz onları tek başlarına gönderemiyoruz. Çünkü bu adamın sağı solu belli olmaz. Evde ses çıkmasın diye bütün oyuncakları kaldırdım. Onlara silikonlu terlik aldırdım yine de kafasına göre çocuklarımız uyuduğu saatlerde bile 'Çocuklarınız ses çıkarıyor' diye gelip bizi rahatsız ediyor.

Bir ara 'Çocuklarınızı bağlayın ki ses çıkartmasınlar' demişti. Baskısından dolayı çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Ağlayarak uyanmaları başladı, altlarını ıslatmaları başladı. Bu adam yüzünden çekmediğimiz dert kalmadı. Artık günümüz karakollarda, adliyelerde geçmeye başladı" ifadelerini kullandı.

'SESİMİZİ DUYUNCA İSTİFRA EDİYORMUŞ'

Anış, ilk olaydan birkaç ay sonra ortak elektrik panosundan elektrik kablolarının kesildiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Su saatimizi söktü. Arabamızın tekerini patlattı. Kameraya yansıyan görüntüler var. Elektriksiz kalmamız için 4 kez elektrik kablolarımızı kesti. Susuz kalmamız için defalarca vanalarımızı kapattı. 2 kez de sayaçlarımızı söktü. En son eşimin aracının tekerleklerini patlattı. Bina yönetimine söyledik ama çözüm bulamadık. En son savcılığa giderek şikayetçi olduk. Suç duyurusunda bulunduk. Mesele eğer ses veya gürültü olsaydı, orta yol bulunur, oturulur, konuşulurdu. Nitekim ev sahibimiz aracılığıyla oturulup görüşüldü.

Beyefendi, kendisinin ruhsal sorun ve sıkıntılarının olduğunu ve bizim sesimizi duydukça istifra ettiğini söyledi. Normal bir insan bunu yapmaz. Normal bir insan komşusunun sesini duyunca istifra etmez. Tabii biz bu adamın korkularıyla evden çıkmayacağız. Biz buradan doğu görevimiz bitene kadar çıkmayacağız. Şu an adliyeden haber bekliyoruz. Mahkemeden inşallah hayırlı haberler, sonuçlar alırız. Mardin, çok güzel bir şehir. Küçük olduğu için de ulaşımı kolay. Gezilecek çok yeri var. Her çıktığımda gezilecek başka yer bulabiliyorum. Sıkılacak bir yer değil. Tabii Mardinlilerin çok iyi ve sıcakkanlı insanlar ama işte arada böyle insanlar da çıkabiliyor. Mardin'de ikinci doğu görevimizi de yapıp öyle gitmeyi düşünüyoruz. Sevdik biz Mardin'i."

Ayrıca, Ahmet T., iddiaları sormak isteyen DHA muhabirine kapıyı açmadı.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





