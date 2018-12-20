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Mardin'de av tüfeğiyle dehşet saçtı! Ailesini katletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 17:48 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Mehmet Salih B., bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Rojda, kayınpederi Eyyüp Andıç ve kayınvalidesi Şadiye Andıç’ı av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Işıkyaka mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Salih B., kayınpederi Eyyüp Andiç’ın evinde bilinmeyen nedenle eşi Rojda ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Salih B., av tüfeğiyle evdekilere ateş açıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Mehmet Salih B.’nin eşi Rojda ile kayınpederi Eyyüp Andıç ve kayınvalidesi Şadiye Andıç’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma kayıplara karışan Mehmet Salih B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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