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  4. Mardin'de çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açan polis açığa alındı

Mardin'de çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açan polis açığa alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 00:32 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, polis ekiplerine taş atan grubu dağıtmak isteyen polis memuru, çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açtığı gerekçesiyle açığa alındı.

Mardin'de çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açan polis açığa alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nusaybin'e bağlı Fırat Mahallesi'nde 24 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması sırasında devriye gezen polis ekiplerine bir grup tarafından taş atıldığı belirtildi.

Ekip aracından inen görevli polis memurunun, taş atan grubu dağıtmak amacıyla havaya bir el ateş ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SORUŞTURMAYA DEVAM EDİLMEKTEDİR"

"Polis memuru taş atan grubu dağıtmak istemiş ancak uygun olmayan ve tasvip edilemeyecek bir şekilde çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açmıştır. Hukuka uygun olmayan bu tutum ve davranışları ile hiyerarşik üstlerine bu konuda bilgi verilmemesi nedenlerine bağlı olarak, söz konusu polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatılmış ve soruşturmaya devam edilmektedir." (AA)

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