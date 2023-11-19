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  4. Mardin'de gündüz geceye döndü! Her yer kızıla büründü

Mardin'de gündüz geceye döndü! Her yer kızıla büründü

19.11.2023 17:53 | Son Güncelleme:
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Mardin'de etkili olan yağmur, fırtına ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi. Her yerin kızıla büründüğü kentte görüş mesafesi düştü. Kentte tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.

Mardin'de gündüz geceye döndü! Her yer kızıla büründü

Kentte öğle saatlerinde başlayan fırtına ve toz taşınımı, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine yol açtı. Toz taşınımı il merkezinin yanı sıra sınıra yakın yerleşim yerlerinde görüldü.

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FIRTINA HASARA YOL AÇTI

Bölgede zaman zaman yağmur da etkili olurken, fırtına bazı evlerin camlarının kırılmasına, yol kenarındaki ağaçların devrilmesine neden oldu.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez Artuklu ilçesinde kırılarak yola devrilen ağaçları kaldırarak, yolun açılmasını sağlıyor.

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Uzmanlar, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, toz aşınımı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.

Günün önemli manşetleri


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