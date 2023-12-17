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  4. Mardin'de işçi çalıştığı fabrikada feci şekilde can verdi! Buğday karıştırmaya çıkmıştı

Mardin'de işçi çalıştığı fabrikada feci şekilde can verdi! Buğday karıştırmaya çıkmıştı

17.12.2023 17:01 | Son Güncelleme:
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Mardin'de OSB'deki bir fabrikada çalışan Suriyeli işçi Yusuf el Muhammed buğday karıştırmak için siloya çıktı. Dengesini koruyamayan el Muhammed 15 metreden düşerek yaşamını yitirdi.

Mardin'de işçi çalıştığı fabrikada feci şekilde can verdi! Buğday karıştırmaya çıkmıştı

Olay, öğle saatlerinde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Makarna fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Yusuf el Muhammed, buğdayları karıştırmak için 15 metre yüksekliğindeki siloya çıktı.

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Muhammed, bu sırada dengesini kaybederek buğday yığınının içine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Muhammed’in cansız bedeni otopsi için, morga götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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İşçi Mardin fabrika
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