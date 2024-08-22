Mardin'de kaçak elektrik gerginliği! Sayaçları sökmeye gelen ekiplere engel olmaya çalıştılar, Jandarma havaya ateş açtı

Mardin'de elektrik şirketi icle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), kaçak elektrik olduğunu tespit ettiği tüm sayaçları sökmek için harekete geçti. Jandarma eşliğinde sayaçları sökmeye başlayan ekiplere, toplanan kalabalık tepki gösterdi.

ENGEL OLMAK İÇİN YOLU KAPATTILAR

Sayaçların sökülmesini engellemeye çalışan kalabalık grup, mahalleye girişi engellemek için yolu kapattı.

TOMA'LI MÜDAHALE, JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine mahalle sakinleri ile jandarma arasında tansiyon yükseldi. Toplanan gruba ekipler TOMA'yla su sıkarak müdahale ederken, Jandarma havaya ateş açmak zorunda kaldı.

Bölgede gerginlik ise devam ediyor.

Dicle Elektrik ise yaptığı açıklamayla Mardin’de tüketilen kaçak elektriğin 1.2 milyon haneye ve 4 milyon 800 bin nüfusa yetecek güçte olduğu belirtilirken, ekonomiye zararının 6 milyar 250 milyon lira olduğunu duyurdu.

Ayrıca Dicle Elektrik’in 28 milyar TL’lik toplam alacağının 3’te birinin Mardin’e ait olduğu bildirildi.

'KAÇAK ENERJİNİN ÜLKEYE MAALİYETİ 6 MİLYAR 250 MİLYON'

Dicle Elektrik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “2023 yılında Mardin ilinde 5 milyar kWh enerji çekişi oldu. 2 milyar 465 milyon kWh’ı kayıt içinde olduğu tespit edildi. İl genelinde 2.5 milyar kWh kayıp kaçak enerji çekişi mevcut. Bu kaçak enerjinin ülkeye maliyeti ise 6 milyar 250 milyon liradır. Sadece Mardin’de tüketilen kaçak enerji, 1.2 milyon hanenin tüketimine eşittir. Her hanede 4 kişinin yaşadığını varsayarsak bu da 4 milyon 800 bin kişinin enerji tüketimine denk gelmektedir. Enerji çekişi her geçen gün artmakta. Şehrimizin kesintisiz ve kaliteli enerji alması için olağanüstü bir çabayla çalışmalarımıza devam ediyor, kayıt dışı kullanımla mücadele ediyoruz” denildi.