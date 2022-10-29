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Mardin'de kan donduran olay! Bir kadın başına sert bir cisimle vurulmuş ve bıçaklanmış halde ölü bulundu

29.10.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandı. Tek başına yaşayan 45 yaşındaki Nurhan İlhan isimli kadın, kendisini görmeye gelen komşuları tarafından evinin avlusunda kanlar içinde bulundu. Talihsiz kadının başına sert bir cisimle vurulduğu ve vücudunda bıçak darbelerinin olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mardin'de kan donduran olay! Bir kadın başına sert bir cisimle vurulmuş ve bıçaklanmış halde ölü bulundu

Olay, saat 16.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi kırsal Eşme Mahallesi’nde meydana geldi. Tek başına yaşayan Nurhan İlhan, evinin avlusunda, kendisini görmeye gelen komşuları tarafından kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Nurhan İlhan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi.

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Nurhan İlhan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Mardin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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