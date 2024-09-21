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  4. Mardin'de kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Mardin'de kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

21.09.2024 20:04
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Mardin'in Midyat ilçesinde turistlerin taşındığı minibüs kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı.

Mardin'de kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki Alman uyruklu Fehime Ü. (67), Simon Ü. (69) ve Denho U. (74 ) ile İsveç uyruklu Josef B. (68), Ildiz B. (73), Naile M. (75) ve Sabo M. (79) yaralandı.

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İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Midyat kaza
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