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Mardin'de koronavirüs paniği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 17:22 | Son Güncelleme

Mardin Kızıltepe'de İran'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Türk şoför, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Konuyla ilgili Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, "İlimizde korona virüs tanılı hasta olmayıp tüm hastanelerimiz kesintisiz hizmet vermektedir." açıklamasını yaptı.

Mardin'de koronavirüs paniği!

TIR şoförlüğü yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan şoför, İran'dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle prosedür gereği gözlem altına alındı.

KORONAVİRÜS KARANTİNASI BAŞLADI

Tetkikleri yapılan şoför için 14 günlük gözlem süresi başladı. Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Bu arada, hastanede çalışanları ve hastaneye gelenlerin maske taktıkları görüldü.

MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Kızıltepe’de koronavirüs vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, “İlimizde korona virüs tanılı hasta olmayıp tüm hastanelerimiz kesintisiz hizmet vermektedir” denildi.

Kaynak: DHA-İHA

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koronavirüs mardin

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