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  4. Mardin'de talihsiz ölüm! Halıları toplarken havalandırma boşluğuna düştü

Mardin'de talihsiz ölüm! Halıları toplarken havalandırma boşluğuna düştü

07.04.2024 20:59
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde talihsiz bir ölüm yaşandı. 3 katlı binanın damına kurutmaya bıraktığı halıları toplarken dengesini kaybedip havalandırma boşluğuna düşen 39 yaşındaki Şemse Dağlı, hayatını kaybetti.

Mardin'de talihsiz ölüm! Halıları toplarken havalandırma boşluğuna düştü

Mardin'de bayram temizliği yapan 39 yaşındaki Şemse Dağlı, yıkadığı halıları ilk katta evlerinin bulunduğu ve inşaat halinde olan 3 katlı binanın damına kurutmaya bıraktı. Havanın bozması üzerine yıkadığı halıları toplamak için dama çıkan Dağlı, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dağlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Dağlı, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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