HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Mardin'de taşlı, sopalı ve silahlı kavga! 17 kişi yaralandı

Mardin'de taşlı, sopalı ve silahlı kavga! 17 kişi yaralandı

18.02.2024 20:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında başlayan daha sonra kırsal Ekinlik Mahallesi'ne sıçrayan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1'i ağır 17 kişi yaralandı. 9 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de taşlı, sopalı ve silahlı kavga! 17 kişi yaralandı

Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Ekinlik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çelik ve Uygur aileleri arasında Kızıltepe ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

İKİ AİLEDEN 17 KİŞİ YARALANDI!

Akşam saatlerinde Ekinlik Mahallesi’nde karşılaşan taraflar arasındaki tartışma bir kez daha taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla yaralananlardan biri ağır olmak üzere her iki aileden toplam 17 kişi yaralandı.

MARDINDE-SILAHLI-KAVGADA-17-KISI-YARALA_14577 (1)

Yaralılardan A. Çelik, B. Çelik, A. Çelik ile M. Orhan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Z. Çelik, H. Çelik, Y. Uygur, T. Uygur, Y. Uygur, C. Uygur, Y. Uygur, A. Uygur, E. Uygur, N. Uygur, F. Uygur, H. Uygur ile İ. Uygur Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı Tedavi altına alınan yaralılardan İ. Uygur’un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına alırken, geniş güvenlik önlemi alınan mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılıyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dalgıçlar batık gemiye bu sabah yeniden daldıDalgıçlar batık gemiye bu sabah yeniden daldı
Valilikten İstanbul Havalimanı açıklaması! 'Video art niyetli çekildi'Valilikten İstanbul Havalimanı açıklaması! 'Video art niyetli çekildi'
Netanyahu'nun hedefinde o isim varNetanyahu'nun hedefinde o isim var
Anahtar Kelimeler:
Mardin Kızıltepe
En Çok Okunan Haberler
Ankaragücü'nü Erman Toroğlu hedef aldı! ''Utanırlar mı?, mücadele ederler mi?''

Ankaragücü'nü Erman Toroğlu hedef aldı! ''Utanırlar mı?, mücadele ederler mi?''

AK Parti il başkanı polislerle tartıştı! "Haddini bileceksin, beni geçireceksin"

AK Parti il başkanı polislerle tartıştı! "Haddini bileceksin, beni geçireceksin"

Kan donduran vahşet! İple boğarak öldürdü, hafriyat alanına gömdü

Kan donduran vahşet! İple boğarak öldürdü, hafriyat alanına gömdü

İsmail Saymaz programı bitirme talebinde bulunmuş...

İsmail Saymaz programı bitirme talebinde bulunmuş...

Adnan Oktar'ın sosyal medya oyunu deşifre oldu! Silivri için özel çalışma yapmışlar: Onu efsane yapalım

Adnan Oktar'ın sosyal medya oyunu deşifre oldu! Silivri için özel çalışma yapmışlar: Onu efsane yapalım

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.