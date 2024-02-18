Mardin'de taşlı, sopalı ve silahlı kavga! 17 kişi yaralandı

Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Ekinlik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çelik ve Uygur aileleri arasında Kızıltepe ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

İKİ AİLEDEN 17 KİŞİ YARALANDI!

Akşam saatlerinde Ekinlik Mahallesi’nde karşılaşan taraflar arasındaki tartışma bir kez daha taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla yaralananlardan biri ağır olmak üzere her iki aileden toplam 17 kişi yaralandı.

Yaralılardan A. Çelik, B. Çelik, A. Çelik ile M. Orhan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Z. Çelik, H. Çelik, Y. Uygur, T. Uygur, Y. Uygur, C. Uygur, Y. Uygur, A. Uygur, E. Uygur, N. Uygur, F. Uygur, H. Uygur ile İ. Uygur Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı Tedavi altına alınan yaralılardan İ. Uygur’un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına alırken, geniş güvenlik önlemi alınan mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılıyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





