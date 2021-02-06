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Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

06.02.2021 22:11 | Son Güncelleme:
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Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Mardin'in Artuklu, Nusaybin ve Ömerli ilçesindeki bazı kırsal mahallelerde ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI"

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yarın saat 05.00 itibarıyla Artuklu ilçesinin Ayntepe, Yandere, Oğuz ve Ahmetli mahalleleri ve mezraları, Nusaybin'in Koruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Doğuş mahalleleri ve mezraları ile Kuşkayası mezrasında, Ömerli'nin Sulakdere Mahallesi ve mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi. (AA)

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