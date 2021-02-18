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  4. Mardin’de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Mardin’de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

18.02.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Mardin’de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu, 2011 yılından bu yana aranan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Kızıltepe ilçesi Yoldere Mahallesi’nde ikamet eden, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan 2011 yılından bu yana aranan ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan S.K., Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.K.’nın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu, 2011 yılından bu yana aranan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Kızıltepe ilçesi Yoldere Mahallesi’nde ikamet eden, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan 2011 yılından bu yana aranan ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan S.K., Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.K.’nın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

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