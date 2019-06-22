Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre İpek Yolu'nda seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen Abdulaziz Bakır (57) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Kaza sırasında savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Bakır'a müdahale etti.

Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Bakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bakır’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

