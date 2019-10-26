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Mardin’de polis engelli vatandaşa kalkan oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 10:22 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akülü engelli aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir engelliye polis aracı kalkan görevi görerek eşlik etti.

Mardin’de polis engelli vatandaşa kalkan oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akülü engelli aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir engelliye polis aracı kalkan görevi görerek eşlik etti. Sosyal medyaya da düşen trafik polislerinin bu ’helal olsun’ dedirten hareketi ilçede büyük takdir topladı.
Kızıltepe’de trafiğin yoğun olduğu ve birçok ölümlü kazanın yaşanıldığı Dedeman Kavşağında bu sefer yürekleri ısıtan bir görüntü ortaya çıktı. Mobese kameralarına yansıyan görüntülerde engelli bir vatandaş akülü engelli aracıyla kavşağa geliyor ve yolun karşısına geçmek istiyor. Tam da bu sırada yolun kenarında otomobilde bekleyen trafik polisleri durumu fark ediyor. Karşıya doğru hareketlenen engelli aracını korumak için polis ekipleri de otomobilleri ile hareket ediyor. Trafik polisleri kalkan görevi görerek engelliye yolun diğer tarafına kadar eşlik ediyor. Engelli vatandaş polis korumasında güvenli bir şekilde karşıya geçmiş oluyor. Bu duyarlılığa şahit olan çevredeki vatandaşlar polisleri takdir etti.
Sosyal medyaya da düşen bu görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı. Sosyal medya üzerinden yorum yapan Şeyhmus Bahadır, “Güzel bir hareket, tebrik ediyorum. Ama yetkililerden sunu bekliyorum; yüzlerce can o kavşakta gitti. Yani bir üst geçit yapılsa çok mu zor? Ya da bir alt geçit, orada bir ekip nöbet tutsa hata yapan şoförleri ikaz etse” dedi.
Ömer Çılgın ismindeki başka bir vatandaş da “Allah razı olsun kardeşimizden” yorumunu yaptı.

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