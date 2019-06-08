HABER

Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 19:29 | Son Güncelleme

Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 47 LC 878 plakalı otomobil ile 33 ADB 11 plakalı araç, Mardin-Midyat kara yolunda çarpıştı, ardından yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Araçlardan biri elektrik direğine çarpması nedeniyle alev aldı, bu arada tarladaki ekinler de tutuştu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kazada 6 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Beşiktaş'ta korkunç kaza: 3'ü çocuk 4 ölü; şüphelilerin kimlikleri belirlendiBeşiktaş'ta korkunç kaza: 3'ü çocuk 4 ölü; şüphelilerin kimlikleri belirlendi
CHP'li milletvekili son yolculuğuna uğurlandıCHP'li milletvekili son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin Midyat trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Aquapark’taki konserine erkekler akın etti

Aquapark’taki konserine erkekler akın etti

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Beşiktaş'ta makas terörü! Şüphelilerin kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Şüphelilerin kimlikleri belirlendi

Neredeyse savaş çıkıyordu! Askerler böyle yakalandı

Neredeyse savaş çıkıyordu! Askerler böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

CHP'li Milletvekili Kazım Arslan son yolculuğuna uğurlandı

CHP'li milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

Dönüş çilesi başladı! İşte trafik durumu

Dönüş çilesi başladı! İşte trafik durumu

Niğde'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Trabzon'da otomobil TIR'ın altında kaldı: 3 yaralı

Trabzon'da dehşete düşüren kaza!

İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.