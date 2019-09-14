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Mardin'deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

MARDİN'de 7 Eylül günü Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit olduğu saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen (37) de kurtarılamadı.

Mardin'deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de 7 Eylül günü Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit olduğu saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen (37) de kurtarılamadı. Şehit güvenlik korucusu Ekmen'in babası Mehmet Ekmen'in de 26 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından 37 yaşındayken şehit edildiği öğrenildi.
Mardin'in Ömeryan kırsalında 7 Eylül günü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda teröristlerin açtığı ateşte, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu, güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen ise yaralandı. Yaralı Ekmen, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
BABASIYLA AYNI YAŞTA AYNI TARİHTE ŞEHİT OLDU
Abdullatif Ekmen'in babasıyla aynı yaşta ve tarihte şehit olduğu ortaya çıktı. Ekmen'in kendisi gibi güvenlik korucusu olan babası Mehmet Ekmen'in, 13 Eylül 1993 tarihinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olduğu belirtildi.

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