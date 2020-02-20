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'Facebook çalışanlarına koltuk altını fönletiyormuş'

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 14:22 | Son Güncelleme

Yeni yayımlanan bir kitap, Mark Zuckerberg'in büyük etkinlikler ve konuşmalar öncesi Facebook iletişim ekibinde koltuk altlarını fön makinesiyle kurutacak çalışanlara sahip olduğunu öne sürüyor.

'Facebook çalışanlarına koltuk altını fönletiyormuş'

Detay, Wired'dan Steven Levy'nin bu ay çıkacak olan ve Bloomberg'ten Austin Carr tarafından incelenen "Facebook: The Inside Story" isimli kitabında yer alıyor.

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Carr inceleme yazısında, Facebook CEO'sunun kitaptaki bilgiler ışığında "toplumdaki imajı" tarafından nasıl tüketilmiş göründüğünden bahsediyor.

"Bir iletişim danışmanının, toplum önünde konuşma yapacak Zuckerberg'de anksiyete terlemesi oluşmaması için fön makinesiyle koltuk altını kuruttuğunun görüldüğü" belirtiliyor.

İddiaya göre Zuckerberg bu yöntemi, CEO'nun sahnede gergin ve terli görüldüğü yönünde basında çıkan haberler sonrasında benimsedi.

Business Insider, Zuckerberg'in 2010'da gazeteci Kara Swisher'le birlikte gerçekleştirdiği bir teknoloji organizasyonunda Facebook'un gizliliğinden bahsederken terli ve rahatsız göründüğünü belirtiyor.

Koltukaltına dair son iddiaların sorulduğu Facebook sözcüsü Liz Bourgeois, Business Insider'a yaptığı açıklamada "Doğruluğundan şüpheliyim. Yine de böyle bir şey varsa dahi iletişim ekibimizin talebiyle gerçekleşmiştir. Kaldı ki gri tişört giymiş herkesin bu durumu anlayacağından eminim" dedi.

Levy'nin Facebook hakkındaki kitabı, sitenin büyüyen sayısal dünyada karşılaştığı sorunlardan da söz ederek, sosyal ağın günümüzdeki teknoloji holdingine nasıl dönüştüğüne dair kamuoyuna bir iç görüş sunmayı amaçlıyor.

Kitaptaki bilgilerin kaynağını, Levy'nin üç yıldır hem Zuckerberg hem de Facebook COO'su (Chief Operating Officer- Operasyon Direktörü) Sheryl Sandberg'e olan erişimi oluşturuyor. Ancak yazar her iki Facebook yöneticisini betimlerken lafını esirgememiş.

Carr'ın incelemesine göre kitapta Levy'nin Zuckerberg hakkındaki tasvirleri "toy dahi" ile "robotik hırsız baron" arasında gidip geliyor.

"Mikro yönetici" ve "kamuoyundaki imajına aşırı düşkün" olarak tasvir edilen Sandberg de sert eleştirilerden nasibini almış. Kitaba göre Sandberg manipülatif ve kendini nasıl sunduğuna dair hesaplar yapan biri. Hatta, "soruları yumuşatmak için gazeteciler önünde sahte gerginlikler" sergiliyor.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada COO'nun gergin numarası yaptığı iddalarına değinen sözcü Bourgeois, tüm gerginlik olaylarının gerçek olduğunu ifade etti:

Bildiğiniz gibi Sheryl'le bu hususlarda çok çalıştım, büyük mülakatlar öncesindeki gerginliğinde sahte hiçbir şey yok. Çoğu zaman bunu benden başka gören olmadı. Üç yılda sadece iki kez röportajı yapacak gazetecilere gergin olduğunu söylediğini hatırlıyorum, ikisinde de (kocası) Dave'in ölümüyle ilgili konuşmak üzereydi. Zorlu Facebook mülakatları öncesi gergin olduğu düzinelerce an var. Asla ama asla hiçbirinde bunun fark edilmesine izin vermedi.

Zuckerberg ve Sandberg yeni kitaba dair kamuoyuna açık bir yorumda bulunmadı. Facebook The Independent'ın görüş talebine cevap vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mark Zuckerberg Facebook koltukaltı fönletmek

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