Market, manav ve kasaplar kaçta açılıyor? İşte manav, kasap ve marketlerin çalışma saatleri...

Vakalarının ani artışıyla birlikte yeni kararlar da alınmaya devam ediliyor. Yayınlanan genelge sonrası vatandaşlar kamu marketler açık mı; market, manav ve kasaplar kaçta açılıyor sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki market, manav ve kasaplar kaçta açılıyor?

MARKET, MANAV VE KASAPLAR KAÇTA AÇILIYOR? İŞTE MANAV, KASAP VE MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ...

Yayınlanan yeni genelgede market, manav, kasap ve benzeri işletmelerle ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.