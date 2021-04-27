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Market, manav ve kasaplar kaçta açılıyor? İşte manav, kasap ve marketlerin çalışma saatleri...

27.04.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde koronavirüs vakalarının ani yükselişiyle beraber yeni kararlar da alınmaya devam ediliyor. Vatandaşlar yayınlanan genelge sonrası kamu marketler açık mı; market, manav ve kasaplar kaçta açılıyor, marketlerin çalışma saatleri kaç gibi sorularının yanıtını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Peki market, manav ve kasaplar kaçta açılıyor? İşte manav, kasap ve marketlerin çalışma saatleri...

Market, manav ve kasaplar kaçta açılıyor? İşte manav, kasap ve marketlerin çalışma saatleri...

Vakalarının ani artışıyla birlikte yeni kararlar da alınmaya devam ediliyor. Yayınlanan genelge sonrası vatandaşlar kamu marketler açık mı; market, manav ve kasaplar kaçta açılıyor sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki market, manav ve kasaplar kaçta açılıyor?

MARKET, MANAV VE KASAPLAR KAÇTA AÇILIYOR? İŞTE MANAV, KASAP VE MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ...

Yayınlanan yeni genelgede market, manav, kasap ve benzeri işletmelerle ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır."

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