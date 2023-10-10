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  4. Market sahibi büyük şok yaşadı! Masanın üzerindeki telefonu böyle çaldı

Market sahibi büyük şok yaşadı! Masanın üzerindeki telefonu böyle çaldı

10.10.2023 10:49 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta kimliği belirsiz şahıs, market sahibinin kasada olmadığını fırsat bilerek şarjda bırakılmış telefonu çaldı. Olay sonrası hırsız, etrafı gözetleyen arkadaşı ile birlikte kayıplara karışırken yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar saat 22.00 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, sokak üzerindeki markete girdi. Market sahibinin arka tarafta raflara ürünleri yerleştirdiğini gören şüpheli, kasada şarja bırakılan telefona baktı. O sırada şahsın arkadaşı ise marketin önünde etrafı gözetlemeye başladı. Telefonu hızlıca kablodan çıkaran hırsız, marketten çıkıp koşarak kayıplara karıştı. Diğer şahıs ise olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Bir süre sonra telefonunun yerinde olmadığını gören market sahibi Oğuz Karatay, büyük bir şok yaşadı. Olay sonrası güvenlik kamerasını izleyen Karatay, konu ile ilgili polis ekiplerine şikayette bulundu. Yaşanan hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Konu ile ilgili konuşan market sahibi Oğuz Karatay, “Ben arka tarafta ürünleri düzeltirken o sırada telefonumu kasanın üzerine bırakmıştım. Bir süre sonra dışarı birinin çıktığını gördüm. Telefonun yerinde olmadığını gördüğümde çalındığını anladım. Başka bir telefonla aradığımda ulaşamadım. Daha sonra güvenlik kameralarına baktım. Şahıslar iki kişiydi ve biri dışarıda gözetlediler. Daha sonra polise gidip ifade verdim ve tutanak tutuldu” dedi.

(İHA)

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Hırsız

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