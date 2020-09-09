HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Market sahibi kadını taciz edip darp eden zanlı tutuklandı

Market sahibi kadını taciz edip darp eden zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 17:33 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde bir markete girerek işletmeci Elif Gültekin’e sözlü tacizde bulunup darp ettiği ileri sürülerek gözaltına alınan ancak serbest kalan zanlı itiraz üzerine Adana’ya gelirken yakalanıp tutuklandı.Adana’da geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayda Kürşat Z.

Market sahibi kadını taciz edip darp eden zanlı tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir markete girerek işletmeci Elif Gültekin’e sözlü tacizde bulunup darp ettiği ileri sürülerek gözaltına alınan ancak serbest kalan zanlı itiraz üzerine Adana’ya gelirken yakalanıp tutuklandı.
Adana’da geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayda Kürşat Z. isimli kişi, yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete gelmiş, market sahibi Elif Gültekin’den iki bira ve sigara isteyerek kadına “akşam ne yapıyorsun” diyerek sözlü tacizde bulunmuş ardından kadını tekme tokat dövmüştü. Dehşeti yaşayan talihsiz kadının kulağının arkasına 5 dikiş atılırken olay sonrası zanlının serbest bırakıldı.
Olayın kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından Gültekin’in ifadesine yeniden başvurulurken, zanlı Kürşat Z. hakkında ise yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğünün başlatmış olduğu çalışma sonucunda Kürşat Z.’nin izine Adana’da rastlanıldı.
Adana Emniyeti ile gerçekleşen irtibatta Kürşat Z., Konya - Adana seferi yapan bir otobüste olduğu belirlendi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli araştırma ekipleri otobüsü uygulama noktasında durdurup arama yaptı. Yapılan aramada zanlı otobüste otururken bulundu. Zanlı otobüsten indirilip üzerinde arama yapılarak gözaltına alındı. Zanlının gözaltına alınması ise saniye saniye görüntülendi.
Zanlı bugün sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlı burada basın mensuplarının “Kadını neden taciz edip dövdün” sorusuna “Ben taciz etmedim” yanıtını verdi.
Zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan şahıs tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
Kahreden haber: Jandarma Uzman Çavuş şehit olduKahreden haber: Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?
En Çok Okunan Haberler
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
AVM'lerde yeni dönem! İşte yeni önlemler
AVM'lerde yeni dönem! İşte yeni önlemler
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Konya'da korkunç kaza!
Konya'da korkunç kaza!
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Diğer Haberler
FETÖ'den yakalanmıştı! Eski spiker Erkan Akkuş tutuklandı
FETÖ'den yakalanmıştı! Eski spiker Erkan Akkuş tutuklandı
Mardin'de evde karantinada olan koronavirüs hastalarına bileklik takılacak
Karantinadaki koronavirüs hastalarına bileklik takılacak
İskelenin halatı koptu, 2 işçi ölümden döndü
Korku dolu anlar: 2 işçi ölümden döndü
4 yıldır terörden aranıyordu, motosiklet denetiminde yakalandı
4 yıldır terörden aranıyordu, böyle yakalandı
Kahreden haber: Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal şehit oldu
Kahreden haber: Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu
Çarpıcı açıklama! 'Türkiye'de koronavirüsten gerçek vefat sayısı 23 bindir'
Çarpıcı iddia! 'Koronavirüsten gerçek vefat sayısı 23 bin'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.