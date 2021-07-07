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  4. Market sahibinin köpeği “Dayı” mahallenin maskotu oldu: Semt pazarındaki herkes Dayı’yı tanır

Market sahibinin köpeği “Dayı” mahallenin maskotu oldu: Semt pazarındaki herkes Dayı’yı tanır

07.07.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir market sahibinin “Dayı” isimli köpeği, sevimli hareketleriyle görenlerin sevgisini kazanıyor. Market sahibi Remzi Hızlı, ''İş yerimin üst katında oturuyorum, Dayı’yı akşamları eve götürüyor, gündüz ise marketin önüne getiriyorum. Yan sokakta kurulan semt pazarında da herkes Dayı’yı tanır. Bazen orayı da turladığı oluyor. Tıpkı insan gibi'' dedi.

Market sahibinin köpeği “Dayı” mahallenin maskotu oldu: Semt pazarındaki herkes Dayı’yı tanır

Eskişehir’de Eskibağlar mahallesinde bulunan bir marketin sahibi Ramiz Hızlı, “Rus Finosu” cinsi, “Dayı” isimli köpeğini her gün iş yerine getiriyor. Tüm gün market önünde vakit geçiren Dayı, kimi zaman su dolabının üzerine yatıyor, kimi zaman ise cadde bulunan diğer esnafları ziyarete gidiyor. Diğer dükkân sahipleri tarafından da çok sevilen Dayı, gelen müşterilerin ilgisini çekiyor.

''SEMT PAZARINDAKİ HERKES DAYI'YI TANIR''

Köpeği Dayı’yı her gün kendisiyle birlikte markete getirdiğini söyleyen Remzi Hızlı, “İş yerimin üst katında oturuyorum, Dayı’yı akşamları eve götürüyor, gündüz ise marketin önüne getiriyorum. İki buçuk yıldır bizimle. Akşama kadar sağda solda eğleniyor kendi çapında. Müşteriler kendisine bayılıyor, çok seviyorlar. Herkes seviyor. Yan sokakta kurulan semt pazarında da herkes Dayı’yı tanır. Bazen orayı da turladığı oluyor. Tıpkı insan gibi. Yanımızda da gezdiriyoruz, beraber her yerde dolaşıyoruz. Çok hareketli ve oyun isteyen sevecen bir köpek. Genellikle dışarıdaki su dolabının üzerine çıkarak yoldan geçen insanları izliyor” diye anlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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