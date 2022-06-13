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  4. Markete çamaşır ipi almaya gittiler, çocuklarının yaptığı şey sonrası yerin dibine girdiler! 'Artık çok geçti'

Markete çamaşır ipi almaya gittiler, çocuklarının yaptığı şey sonrası yerin dibine girdiler! 'Artık çok geçti'

13.06.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yapı markette ailecek dolaştığınız sırada çocuğunuzun yapabileceği en kötü şey ne olabilir? Bakmanız gereken üç küçük çocuğunuz olduğunda bir alışveriş gezisi nadiren olaysız geçer. Üç çocuk annesi bir anne yapı markete yalnızca çamaşır ipi almaya gittiklerinde işler çok ters gitti ve yerin dibine girdi.

Markete çamaşır ipi almaya gittiler, çocuklarının yaptığı şey sonrası yerin dibine girdiler! 'Artık çok geçti'

Caroline Akhtar, cumartesi günü kocası Azzy, dört yaşındaki oğulları Jacob ve kızları üç yaşındaki Frankie ve bir yaşındaki Eliza ile yeni bir çamaşır ipi almak için bir yapı markete gitti. Bu sırada küçük Jacob'ın tuvaleti geldi ve banyo reyonuna göz atarken tuvalet ihtiyacı derinleşti. Neyse ki yakınlarda bir tuvalet vardı ve Jacob bu fırsatı kaçırmadı.

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"ARTIK ÇOK GEÇTİ"

Caroline Facebook'te hikayeyi şöyle anlattı:

"Ne olduğuna inanamıyorum. Jacob, markette teşhir tuvaletlerinden birine çok büyük bir kaka yaptı. Sadece çamaşır ipi almaya girmiştik. Jacob tuvaletlerden birine oturdu. İndirmek için koştuk ama artık çok geçti.

"Islak mendil almak için oradan ayrıldım. Döndüğümde hala oturuyordu çünkü 'bitirmesi gerekiyormuş'.

"Genç tezgahtar gülmeden edemedi ama durumu tamamen görmezden geldi."

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"GÜLMEDEN EDEMEDİM"

"İlk başta yerin dibine girdik ama sonra giderek gülünç gelmeye başladı. Islak mendil ve bebek bezi almak için hızlı adımlarla otoparka geri döndüm ve o zaman gülmeden edemedim.

"Hala tuvaletteydi, bu yüzden poposunu silmeye yardım etmeye başladım ve dükkanlardaki tuvaletlerin gerçek tuvalet olmadığını açıkladım."

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