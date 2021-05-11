HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Marketler Bayram’da açık mı? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? İşte marketlerin çalışma saatleri…

Marketler Bayram’da açık mı? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? İşte marketlerin çalışma saatleri…

11.05.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yapılan kabine toplantısında 30 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında bir tam kapanma kararı açıklandı. Tam kapanma sürecinin sonuna yaklaştığımız şu günlerde birçok vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerini araştırmaya devam ediyor. Marketlerin çalışma saatleri, Ramazan Bayramı öncesinde tekrar gündeme geldi.

Marketler Bayram’da açık mı? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? İşte marketlerin çalışma saatleri…

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede, marketlerin çalışma saatleri sadece belli saat aralıklarında olmak üzere kısıtlanmıştı. Ramazan ayının son günü ve arife gününde ise marketlerin çalışma saatleri tekrar vatandaşın gündeminde yer aldı. Peki marketler bayramda açık mı? Marketler saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri…

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet verebiliyor. Ancak zincir marketler Pazar günü hizmet vermiyor.

market6

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Marketlerin açılış kapanış saatlerinin yanı sıra bayram mesaisi de merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor.

Tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor, bu nedenle bayramda da marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Ancak marketlerin bayram mesaisi politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indiFotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indi
İşte Dünya Hemşireler Günü mesajları…İşte Dünya Hemşireler Günü mesajları…
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı İçişleri Bakanlığı Ramazan tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

Eski halinden eser yok şimdi!

Eski halinden eser yok şimdi!

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

Çukur'da final öncesi flaş ayrılık! Böyle veda etti

Çukur'da final öncesi flaş ayrılık! Böyle veda etti

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.