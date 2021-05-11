Marketler Bayram’da açık mı? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? İşte marketlerin çalışma saatleri…

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede, marketlerin çalışma saatleri sadece belli saat aralıklarında olmak üzere kısıtlanmıştı. Ramazan ayının son günü ve arife gününde ise marketlerin çalışma saatleri tekrar vatandaşın gündeminde yer aldı. Peki marketler bayramda açık mı? Marketler saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri…

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet verebiliyor. Ancak zincir marketler Pazar günü hizmet vermiyor.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Marketlerin açılış kapanış saatlerinin yanı sıra bayram mesaisi de merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor.

Tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor, bu nedenle bayramda da marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Ancak marketlerin bayram mesaisi politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.



