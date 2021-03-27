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Marketler kaça kadar açık? 28 Mart marketlerin çalışma saatleri

27.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde yaşayan vatandaşlar arama motorları üzerinden 28 Mart marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye göre fırın, kasap, manav, market, bakkal gibi yerler belirli saatlerde hizmet vermeye devam edecek. Peki, Pazar günü marketler kaça kadar açık? İşte, ayrıntılar...

Marketler kaça kadar açık? 28 Mart marketlerin çalışma saatleri

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olan illerdeki market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskli illerde yaşayan vatandaşlar, Pazar günü evlerinde kalmaya devam edecek. Diğer yandan market, kasap, fırın, manav gibi yerlerden alışveriş yapması gerekenler, evlerine en yakın noktalara belirli saatlerde gidebiliyor. Peki, 28 Mart'ta marketler kaça kadar açık? İşte, ayrıntılar...

28 MART MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu gönderilen genelgeye göre; Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek ayrılan illerde bakkal, market, manav, kasap açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendi.

Pazar günleri ise yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler belirtilen çalışma saatlerinde telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında yalnızca paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Ayrıca, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayiler açık olacak.

Online sipariş firmaları ise Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir. Vatandaşları, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar gününde ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

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