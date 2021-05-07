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Marketlerde yeni dönem başladı! Hangi ürünler satılmayacak?

07.05.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'nın marketlere yönelik genelgesi bugün yürürlüğe girdi. Alınan karar göre, süpermarket ve zincir marketler temel ihtiyaçlar dışında ürünler satılmayacak. İşte tüm detaylar.

Marketlerde yeni dönem başladı! Hangi ürünler satılmayacak?

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile marketlere bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirmişti. Marketler, bugünden itibaren tam kapanma döneminde alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.

SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER

Genelgeye göre marketlerde tüm yiyecek ve temizlik maddeleri satılabilecek. Bunların dışında da hayvan maması ve parfüm ile makyaj ürünleri dışında kozmetik satışı yapılabilecek.

SATIŞI YAPILMAYACAK ÜRÜNLER

Daha önce satışına kısıtlama getirilen alkollü ürünlerin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışı yapılmayacak.

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İçişleri Bakanlığı

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