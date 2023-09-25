HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Markette şoke eden anlar! Babanın sinirden gözü döndü,14 aylık bebeğe...

Markette şoke eden anlar! Babanın sinirden gözü döndü,14 aylık bebeğe...

25.09.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir baba, markette 14 aylık bebeğini severken taciz ettiğini öne sürdüğü yaşlı adamı darp etti. Baba, yumruk ve tokat atarak adamı darp ederken market sahibi araya girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kameranın görmediği noktada ise yaşlı adamın, babaya bıçak çektiği iddia edildi.

Markette şoke eden anlar! Babanın sinirden gözü döndü,14 aylık bebeğe...

Adana'da bir markette şoke eden anlar yaşandı. İddiaya göre baba, 14 aylık bebeğiyle markete alışveriş yapmaya gitti. Bu sırada markete gelen yaşlı bir adam bebeğin vücudunun çeşitli yerlerine dokundu. Bunu gören baba, yaşlı adamın bebeğini taciz ettiğini öne sürerek, onu darp etmeye başladı.

AW038617_02

Babanın yumruk ve tokatlı saldırısına uğrayan adamın daha fazla darp edilmesinin önüne market sahibi geçti. Yaşlı adamı market sahibi dışarı çıkardı. Bu sırada baba ise marketten eline aldığı bir cisimle yaşlı adamın arkasından gitti. Yaşananlar anbean görüntülendi.

Screenshot_4

Kameranın görmediği noktada ise iddialara göre şahıs, babaya bıçak çekti. Kavga market çalışanının araya girmesiyle son buldu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da silahlı saldırı! Otomobilden ateş açıldıŞanlıurfa'da silahlı saldırı! Otomobilden ateş açıldı
Dünyaya ilan ettiler! Yapay zeka artık 'görebilecek, duyabilecek ve konuşabilecek'Dünyaya ilan ettiler! Yapay zeka artık 'görebilecek, duyabilecek ve konuşabilecek'
Esenyurt'ta 2 genç sokak ortasında saldırıya uğradı! Sebebi...Esenyurt'ta 2 genç sokak ortasında saldırıya uğradı! Sebebi...
Anahtar Kelimeler:
Adana taciz bebek

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Suda hareketsizdi! Öldüğünü düşündüler, gerçek bambaşka çıktı

Suda hareketsizdi! Öldüğünü düşündüler, gerçek bambaşka çıktı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.