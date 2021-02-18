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Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

18.02.2021 02:56 | Son Güncelleme:
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Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Adana Kasaplar Odası’na gelen bir ihbar üzerine Yüreğir ilçesindeki bir markete baskın düzenlendi. Zabıtayla birlikte iş yerinde yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulduğu belirlenen, satışa hazır vaziyetteki 250 kilo et ve tavuğa el konuldu. Tarihi geçen ve üzerinde etiket bulunmayan et ve tavuklar, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince götürülerek imha edildi. İş yerine ise tarihi geçen ürün satmak ve etiketsiz et sattığı için 7 bin 250 lira para cezası kesildi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dogankent Mahallesi'nde bir marketin son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ve kıyma sattığı ihbarı üzerine harekete geçen Adana Kasaplar Odası, Yüreğir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle markete baskın yaptı. Market içerisindeki dondurma dolabını açan ekipler, tarihi geçmiş ve bozulmuş kilolarca tavuk, et ve kıymayla karşılaştı. Tek tek ürünlerin tarihlerini kontrol eden ekipler, tamamının tarihinin geçtiğini ve üzerinde etiket olmayan onlarca kıymanın ise bozuk olduğunu tespit etti. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine yaklaşık 250 kilogram ete, imha edilmek üzere el konuldu.

7 BİN 250 LİRA PARA CEZASI

Yabancı uyruklu iş yeri sahibi Abdulaziz Safiye’ye, tarihi geçen ürün satmak ve etiketsiz et sattığı için 7 bin 250 lira para cezası kesildi. Bu sırada hijyen kurallarını hiçe sayan iş yeri sahibinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

Öte yandan markette bulunan ürünlerin hijyen kurallarına aykırı olduğu ve bir dolabın üzerinde açık vaziyette baklava satışı yapıldığı da gözlendi. (DHA)

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