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Marketteki kadına taciz şüphelisi, kiks boksçu tarafından etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 18:11 | Son Güncelleme

İZMİR'de bir markete gelen ve alkollü olduğu önü sürülün kişi, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla, komşu spor salonu işletmecisi kick boks antrenörü Coşkun K.

Marketteki kadına taciz şüphelisi, kiks boksçu tarafından etkisiz hale getirildi

İZMİR,(DHA) - İZMİR'de bir markete gelen ve alkollü olduğu önü sürülün kişi, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla, komşu spor salonu işletmecisi kick boks antrenörü Coşkun K. tarafından yumrukla yere düşürülüp, sürüklenerek dışarı çıkarıldı.
Olay, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen ve alkollü olduğu öne sürülen adı öğrenilemeyen erkek, kadın çalışana küfür ederek, tacize kalkıştı. Market çalışan kadın, adamın dışarı çıkmasını istedi ancak başarılı olamadı. Kadın bunun üzerine yan taraftaki spor salonunda bulunan kick boks antrenörü Coşkun K.'dan yardım istedi. Coşkun K., önce adamı ikna etmeye çalıştı ancak küfür edince yumruk attı. Bayılan kişi, sürüklenerek market dışına çıkarıldı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, polise teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Marketteki kadına taciz şüphelisi, kiks boksçu tarafından etkisiz hale getirildiMarketteki kadına taciz şüphelisi, kiks boksçu tarafından etkisiz hale getirildiMarketteki kadına taciz şüphelisi, kiks boksçu tarafından etkisiz hale getirildiMarketteki kadına taciz şüphelisi, kiks boksçu tarafından etkisiz hale getirildi

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